Bakan Kurum: "(Müsilajla mücadele) Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme...
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Bakan Kurum: "(Müsilajla mücadele) Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme...

Bakan Kurum: '(Müsilajla mücadele) Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme...
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Bakan Kurum: "(Müsilajla mücadele) Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi.

Bakan Kurum: "(Müsilajla mücadele) Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi."

Bakan Kurum: '(Müsilajla mücadele) Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme...
Bakan Kurum: '(Müsilajla mücadele) Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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Bakan Kurum: "(Müsilajla mücadele) Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme... - Haberler
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