Bakan Kurum, MÜSİAD HİTAM Orta Ölçekli Üretim ve Ticaret Üssü tanıtım toplantısında konuştu: (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, HİTAM Orta Ölçekli Üretim ve Ticaret Üssünün Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve yaz aylarında temel atacakları Kanal İstanbul'a çok yakın bir lokasyonda bulunduğunu belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, HİTAM Orta Ölçekli Üretim ve Ticaret Üssünün Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve yaz aylarında temel atacakları Kanal İstanbul'a çok yakın bir lokasyonda bulunduğunu belirtti.

Bakan Kurum, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) HİTAM Orta Ölçekli Üretim ve Ticaret Üssü Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugün hep birlikte, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan büyük kalkınma seferberliğine yeni bir halkayı, modeli daha eklediklerini dile getirdi.

Projenin ülke için hayırlı olmasını dileyen Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021' Ahilik yılı olarak ilan ettiğini hatırlatarak, MÜSİAD'ın ülke için attığı bu büyük adımın, Ahilik yılında atılmasının da çok kıymetli olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın kurulduğu günden bu yana, medeniyet tarihinin tüm tecrübelerini ve Ahiliği günümüzde de yaşatan Türkiye'nin en büyük meslek ve sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden Kurum, MÜSİAD'ın insani hedefleriyle çağın çok ötesine hitap eden Ahilik teşkilatını yeniden canlandığını, ülkenin sosyoekonomik hayatına yeni bir soluk getirdiğini ifade etti.

Kurum, bu yıl MÜSİAD'ın 30. kuruluş yılı olduğunu hatırlatarak, kuruluşun 30. yılında da dev bir projesiyle daha katma değer, istihdam üretmeye devam etiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde, sanayicilerimizle bir araya geldik. Şehirlerimizdeki artık köhneleşmiş hem vatandaşımıza hem milletimize hem esnafımıza hizmet veremeyen sanayi sitelerini gerek kentsel dönüşüm projeleriyle şehrin çeperlerine çıkarmak ve orada gerekli altyapıyı sağlamak suretiyle de daha modern, daha iyi şartlarda hizmet verebilen sanayi tesisleri üretimi için harekete geçtik. İller Bankası Genel Müdürlüğümüz kanalıyla, şu anda üzerinde bulunduğumuz bu alana dair de ulaşım, altyapı, kentsel gelişim planlamamızı hızlı bir şekilde yaptık. Tüm etütlerimizi, planlamalarımızı yaptık ve ihalemizi sonuçlandırdık. İşte bugün de tanıtımını yaptığımız HİTAM projemizin, Arnavutköy'de 1 milyon 650 bin metrekarelik bu alanda kurulacak, ekonomimize yıllık 35 milyar liralık katkı verecek ve 70 bin kardeşimize de istihdam sağlayacak projemizin adımlarını atıyoruz. İçerisinde otomotivden, mobilya, yedek parça, inşaat ve yapı malzemelerine kadar çok farklı sektörlerde 3 bin 500 iş yerimiz olacak. Şehrin içinde sıkışmış, yeterli büyüklüğe sahip olmayan esnafımıza daha iyi şartlarda hizmet verecek. Bu proje bu anlamda dünyanın en büyük satış ve servis merkezi olacaktır. Hedefimiz, yılda bu merkezimizde 3 milyon vatandaşımıza hizmet sunmak. Yine tüm iş alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli personel de burada yetiştirilecek. Burada eğitim merkezlerimiz olacak. Burada teknik okullarımız olacak ve buralarda da binlerce kardeşimiz mesleki eğitim alacak. Mesleki eğitimini aldıktan sonra da buradaki üretim üssünde inşallah istihdam edilecekler."

"Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını yaptık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bunların yanı sıra 54 dönüm büyüklüğündeki ortak alanda, parkların, meydanların, yeşil alanların, okul, cami, AR-GE, sağlık, gençlik ve spor merkezlerinin olacağını vurgulayarak, "Tabii bu yerli ve milli üretim üssü aynı zamanda, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve inşallah yaz aylarında temel atacağımız Kanal İstanbul'a çok yakın bir lokasyonda bulunuyor. Ki bu planlamaları yaparken de buraya ulaşım yollarını tasarlayarak hem 3. köprüde hem havalimanımızda hem de Kanal İstanbul güzergahına yakınlığı sebebiyle burada yerli ve milli ürünlerimizin tüm dünyaya pazarlanmasında çok büyük avantajlar sağlayacak bir lokasyonu belirledik. Hep birlikte de ürettiğimiz ürünleri, değerleri tüm dünyaya Türkiye markasıyla buradan taşıyor olacağız." diye konuştu.

Kurum, 2021'in en büyük projelerinden biri olan üssün temelini de en geç temmuz ayı içerisinde atacaklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bugün burada olduğu gibi her fırsatta sanayicimizle, iş adamlarımızla, esnafımızla farklı vesilelerle bir araya geliyoruz ve onların sorunlarını birlikte dinlemek, çözüm bulmak suretiyle istişarelerde bulunuyoruz. Hep bu istişareler çerçevesinde de görüyoruz ki biz bir olursak iri oluruz Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, iri olursak diri oluruz, diri olursak da biz oluruz, daha güçlü oluruz, daha fazla üretim yapar, ekonomimize ülkemize daha fazla katkı sağlarız. Ben bu salonda hakikaten baktığımızda da görüyoruz ki hayalini kurduğumuz büyük Türkiye için iş adamlarımızla, MÜSİAD'ımızla, kooperatifimizle birlikte bu adımları atacağız. Bu adımlarımızı bundan sonraki süreçte çok daha büyük projeleri birlikte gerçekleştirmek suretiyle hem ülkemize hem de ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bölgesinin ve dünyanın lider ülkesi Türkiye için hep birlikte gece gündüz demeden çok çalışıyoruz. Bu noktada şehirlerimiz, lider ülke Türkiye'nin mihenk taşıdır, dinamosudur. Israrla söylüyor ve her zamankinden daha gür bir sesle diyoruz ki biz güçlü şehirler güçlü Türkiye anlayışıyla bütün şehirlerimiz için projelerimizi yürütmeye devam edeceğiz."

Bugünün dünyasının çok büyük değişim ve dönüşümlerin arifesinde olduğunu dile getiren Kurum, insanlığın salgın, iklim değişikliği gibi birçok küresel sorunla mücadele ettiğini söyledi.

Bakan Kurum, bölgesel çatışma ve savaşların, küresel ticarette yaşanan durgunluğun ve iklim krizi gibi meselelerin artık insanoğlunu her zamankinden daha fazla tehdit ettiğini dile getirerek, "Türkiye olarak biz de hem bu sorunlarla hep birlikte mücadele ediyoruz. Gerek iklim değişikliğiyle, gerek salgınla mücadelede hem ülkemizde çok önemli bir süreç yönetiyoruz hem de dünyaya örnek olacak bu mücadeleyi hep birlikte veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken de oluşacak yeni dünyanın merkez ülkesi olmak üzere de önümüze çıkan tüm engelleri teker teker bertaraf ederek yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 20 yılda siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiciliğe kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bir zamanlar Türkiye'den bahsedildiği zaman tarım ülkesi olarak bahsedilirdi. Bugün baktığınızda artık ülkemiz orta ve yüksek ölçekli sanayisiyle, yüksek teknolojisiyle ve dünyanın en başarılı savunma sanayisiyle anılan bir ülke haline gelmiştir. Türkiye şimdi bu gücüyle yeni hikayeler yazmaya hazırlanıyor."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız