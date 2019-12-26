Bakan Kurum: "Montrö ile ilgili bir sıkıntımız yok ki, Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında...
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Bakan Kurum: "Montrö ile ilgili bir sıkıntımız yok ki, Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında...

Bakan Kurum: "Montrö ile ilgili bir sıkıntımız yok ki, Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında bir projedir.

26.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:52
Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "Montrö ile ilgili bir sıkıntımız yok ki, Kanal projesi Montrö'nün dışında bir projedir. Montrö ayrıdır, Kanal İstanbul ayrıdır. Sonuçta biz kendi projemizi yapıyoruz, kendi kararlarımızı da alıp süreci işleteceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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