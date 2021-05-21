Bakan Kurum: Milletimizin sağlığını tehdit eden hiçbir maddenin ülkeye girmesine müsaade etmedik (4)

'İSRAİL'İN VE İSRAİL'İ DESTEKLEYENLERİN BU TAVRI YANINA KALMAYACAKTIR'Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı Tarihi binada ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un son durağı AK Parti Bursa İl Başkanlığı oldu.