Bakan Kurum: Milletimizin sağlığını tehdit eden hiçbir maddenin ülkeye girmesine müsaade etmedik (4)
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Bakan Kurum: Milletimizin sağlığını tehdit eden hiçbir maddenin ülkeye girmesine müsaade etmedik (4)

Bakan Kurum: Milletimizin sağlığını tehdit eden hiçbir maddenin ülkeye girmesine müsaade etmedik (4)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

'İSRAİL'İN VE İSRAİL'İ DESTEKLEYENLERİN BU TAVRI YANINA KALMAYACAKTIR'Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı Tarihi binada ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un son durağı AK Parti Bursa İl Başkanlığı oldu.

'İSRAİL'İN VE İSRAİL'İ DESTEKLEYENLERİN BU TAVRI YANINA KALMAYACAKTIR'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı Tarihi binada ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un son durağı AK Parti Bursa İl Başkanlığı oldu. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan yaptığı açılış konuşmasında, Bakan Kurum'un ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini belirtti ve kendisine teşekkür etti.

Türkiye ve Bursa'nın sadece kendini ilgilendirmediğini belirten bakan Murat Kurum, "Tüm dünyada bizi bekleyen mazlumlar var. O yüzden Türkiye'nin güçlü olması ve tüm dünya mazlumlarının sesi olması çok önemlidir. Bugün Filistin'de katledilen çocuklar, yavrularımız var. Dünyada hiçbir ülkenin sesi çıkmıyor. Maalesef o yavrularımızın haklarını kimse savunmuyor. Müslümanlar en kutsal günlerinde, en kutsal ayında ilk kıblemiz Mescid-i Aksamıza terör saldırıları düzenleniyor. Her ramazan ayında aynı şekilde bu saldırılar tekrar ediyor. Filistin bu noktada acı içinde eziyetler çekiyor. Bilinmelidir ki, İsrail'in ve İsrail'i destekleyen ülkelerin bu duruş, bu tavır yanına kalmayacaktır. Türkiye 84 milyon vatandaşı ile İsrail'i bu yapmış olduğu terör saldırılarının karşısında durmuştur. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu anlayıştan geri durmadık, durmaya da niyetimiz yok" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, burada basına kapalı olarak gerçekleşecek toplantının ardından Bursa'dan ayrılacak.


Bakan Kurum: Milletimizin sağlığını tehdit eden hiçbir maddenin ülkeye girmesine müsaade etmedik (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan

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