Son dakika... BAKAN KURUM: GÖKDERE MİLLET BAHÇESİ TEMEL ATMA TÖRENİ'NE KATILDI
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Son dakika... BAKAN KURUM: GÖKDERE MİLLET BAHÇESİ TEMEL ATMA TÖRENİ'NE KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gökdere Millet Bahçesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gökdere Millet Bahçesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada ilk fidanı diken Bakan Kurum, "Pandemi süreci yeşilin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi. Şehirlerin nefes aldığı alanları artırmamız gerektiğini her zaman söylüyoruz. Bu proje, iklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında çok önemli bir adımdır. Yeşil alanları artırıp, şehrin içinde ekolojik alanların oluşturulması, şehrin nefes alması adına, iklim değişikliğinin etkilerinin aza indirilmesi adına çok önemli. Türkiye'nin tamamında toplam büyüklüğü 55 milyon metrekareyi bulan 321 millet bahçesi projesi yürütüyoruz, 57 tanesini tamamladık. Milletimizin hizmetine sunduk, 264 millet bahçesinin yapımına hızla devam ediyoruz. İnşallah 2023 yılına kadar, her ilimize inşallah bir millet bahçesi yapacağız. Bu arazilerin mülkiyeti devletimizin, baktığınızda paha biçilemez araziler. Devlete ait en değerli alanların, vatandaşımıza sunulduğu bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Hiçbir şekilde bu alanlara rant gözüyle bakmadan" diye konuştu.

Bakan Kurum ayrıca, "Deprem anlarında insanlarımızın toplanabileceği, deprem toplanma alanlarının ihtiyacını yaşadığımız tüm depremlerde görebiliyoruz. Tüm millet bahçelerimiz, depremde birer toplanma alanı vazifesi görecek. Buna göre inşasını gerçekleştiriyoruz, bir deprem esnasında burada geçici barınmadan sağlık, gıda ihtiyaçlarını giderebileceğimiz bu alanların çok önemi var" ifadelerini kullandı.

Son dakika... BAKAN KURUM: GÖKDERE MİLLET BAHÇESİ TEMEL ATMA TÖRENİ'NE KATILDI
Son dakika... BAKAN KURUM: GÖKDERE MİLLET BAHÇESİ TEMEL ATMA TÖRENİ'NE KATILDI
Son dakika... BAKAN KURUM: GÖKDERE MİLLET BAHÇESİ TEMEL ATMA TÖRENİ'NE KATILDI
Son dakika... BAKAN KURUM: GÖKDERE MİLLET BAHÇESİ TEMEL ATMA TÖRENİ'NE KATILDI
Son dakika... BAKAN KURUM: GÖKDERE MİLLET BAHÇESİ TEMEL ATMA TÖRENİ'NE KATILDI
Son dakika... BAKAN KURUM: GÖKDERE MİLLET BAHÇESİ TEMEL ATMA TÖRENİ'NE KATILDI
Son dakika... BAKAN KURUM: GÖKDERE MİLLET BAHÇESİ TEMEL ATMA TÖRENİ'NE KATILDI
Son dakika... BAKAN KURUM: GÖKDERE MİLLET BAHÇESİ TEMEL ATMA TÖRENİ'NE KATILDI
Son dakika... BAKAN KURUM: GÖKDERE MİLLET BAHÇESİ TEMEL ATMA TÖRENİ'NE KATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika... BAKAN KURUM: GÖKDERE MİLLET BAHÇESİ TEMEL ATMA TÖRENİ'NE KATILDI - Haberler
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