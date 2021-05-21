Son dakika haberleri... BAKAN KURUM MİLLETİMİZİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN HİÇBİR MADDENİN ÜLKEYE GİRMESİNE MÜSAADE ETMEDİK

Son dakika haber... ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin hiçbir zaman çöp ithalatı yapmadığını söyleyerek, 'Milletimizin sağlığını tehdit eden hiçbir maddenin, bu ülkeye girmesine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin hiçbir zaman çöp ithalatı yapmadığını söyleyerek, 'Milletimizin sağlığını tehdit eden hiçbir maddenin, bu ülkeye girmesine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu noktada son derece titiz ve kararlıyız dedi.

Bakan Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Bakan Kurum'a, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. Bakan Kurum ilk olarak Vakıf Kent Parkı Açılış Töreni'ne katıldı.

Tarihin, kültürün, yeşilin başkenti Bursa'da olduklarını dile getiren Bakan Kurum, Bursa'nın marka değerine değer katacak projelerin temellerini atacaklarını ifade etti.

'KUDÜS'Ü ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Mescid-i Aksa'da yaşanan zulmü şiddetle kınadığını belirten Bakan Kurum, tüm insanlığın gözü önünde Kudüs'te silahsız ve savunmasız insanlar, çocuklar, bebekler ve kadınların canice şehit edildiğini söyledi.

Bakan Kurum, 'Türkiye olarak, insanlık değerlerine karşı yapılan bu ihanete, bu zalimliğe, bu zorbalığa ve terör devleti İsrail'e sessiz kalmadık, kalmayacağız. Osmanlı mirası yetim coğrafyalarımızı, gönül coğrafyalarımızı, Kudüs'ü asla yalnız bırakmayacağız. Bu zulmün hesabı, yarına kalsa da zalimlerin yanlarına asla kalmayacaktır. Türkiye'nin Aksa nöbeti sonsuza dek devam edecektir" dedi.

'BİR YAŞAM ALANI DAHA BURSAMIZA KAZANDIRIYORUZ'

Bursa'nın camileri, türbeleri, hanları, hamamları, imarethaneleri ile tarih kokan bir şehir olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, 'Bursamızı geleceğe hazırlarken şehrimizin bu kimliğinden istifade ediyoruz. Bursa'nın şehircilik kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan yeşili daha da artıracak, özellikle pandemi döneminde vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu bu muazzam yeşil alanın açılışını yapıyoruz. Bursalı vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebilecekleri yeni bir yaşam alanını daha Bursa'mıza kazandırıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin de 1,5 milyon metrekare yeşil alan hedefini çok iyi biliyor ve bu çabayı destekliyoruz. Yıldırım ilçemizde 253 bin metrekare alan üzerinde yatırım bedeli 53 milyon lira olan Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri'nin inşasını tamamladık. Parkımızın özelliklerine şöyle bir baktığımızda, gençlerimizin spor yapabilecekleri; boks ve güreş salonları, sporcu misafirhanesi, iki futbol sahası ile seyirci tribünümüzü görüyoruz. Burada BAL Ligi kulüplerimiz maç yapabilecekler. Ben inanıyorum ki bu parklarda geleceğin milli sporcuları yetişecek. Yine bu alanda çocuklarımızın aileleriyle birlikte eğlenebilecekleri lunapark, kafeteryalar bulunuyor. 11 bin metrekarelik gölet, tematik parklar ve 300 araçlık otopark da olacak" diye konuştu.

Bakan Kurum, parkın bir kısmının buradan geçen derenin ıslah edilmesi sonucu elde edilen arazi üzerine yapıldığını kaydederek, bu anlamda bölgede oluşması muhtemel çevre kirliliğinin, çarpık kentleşmenin ve kamu kaynaklarının israfının da önüne geçildiğini söyledi.

'ALANA BAKTIĞIMDA ÇEVRECİLİK VE DOĞA HASSASİYETİNİ GÖRÜYORUM'

Bu alana baktığında 20 yıllık AK Parti iktidarlarının çevrecilik ve doğa hassasiyetini gördüğünü ifade eden Bakan Kurum, 'Kendilerince bize bugün çeşitli vesilelerle çevrecilik ve doğa hassasiyeti dersi verenlere şunları söylemek istiyorum; bakın AK Parti iktidarları öncesinde yani 2000 yılında Türkiye'de millet bahçesi yoktu. Bugün, 57 tanesini hizmete açtık, kalan 264 tanesi için de Bakanlığımız, belediyelerimiz harıl harıl çalışıyor. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün İstanbul'umuzda yaklaşık 6 milyon, Başkentimiz Ankara'da ise toplam 4 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçesi yapıyoruz. Yine 2000 yılında Türkiye'de, şehirlerimizin atık suyu dahi arıtılamıyordu. Denizlerimiz, derelerimiz; pislikten, kokudan geçilmiyordu. Biz 2000 yılında 145 olan atıksu arıtma tesisi sayısını 8 kat artırarak 1170'e çıkardık. Yüzde 35 olan atıksu arıtma hizmeti verilen belediye nüfusunu ise bugün hamdolsun yüzde 90'lara çıkardık. 2000 yılında bu ülkede düzenli çöp depolaması yoktu. Vahşi depolama ve çöp dağları vardı. Bugün bu ülkede bırakın düzenli depolamayı artık sıfır atığı konuşuyoruz. Sıfır Atık Projesi ile 90 bin kurumkuruluş binamızda, uygulamaya geçtik. Yine Sıfır Atık Projesiyle sadece 3 yılda, 315 milyon kilowatsaat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrolden tasarruf ettik. 17 milyon ton kullanılabilir atığı geri dönüştürdük, binlerce kişiye istihdam oluşturduk, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu çalışmalarımızla tam 209 milyon ağaç kurtardık" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'UN 8 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ALANI KORUMA ALTINA ALDIK'

Geçmişte bakımsızlıktan harap olmuş doğal alanları koruduklarını vurgulayan Bakan Kurum, 'Sadece korumakla kalmadık, korunan doğal alanlarımızın büyüklüğünü yüzde 5'ten yüzde 11'e biz çıkardık. Son 20 yılda İstanbul'un yaklaşık 8 katı büyüklüğünde bir alanı koruma altına aldık. Bizden önce iklim değişikliğiyle mücadele gündemlerinde bile yoktu. Yılda birkaç konferans, birkaç seminer, birkaç eylem yaparak vicdanlarını rahatlatıyorlardı. Bugün 7 bölge 81 ilimizde iklim değişikliyle mücadele eylemlerimiz titizlikle uygulanıyor. Yine bunların döneminde; altyapı, kanalizasyon ve içme suyu namına hiçbir şey yoktu. İller Bankamızla, 2000 yılından bugüne, son 20 yılda tam 84 milyar lira değerinde 100 bin projeyi başlattık ve alnımızın akıyla tamamladık. Milletimizin daha temiz şehirlerde hayat sürmeleri ve çevremizin her türlü zararlı maddeden arındırılması en büyük hedefimiz. Bu anlamda; atık yönetiminde adeta devrim niteliğinde adımlar attık, yeni çözümler getirdik. Ülkemize giren ithal atıkların kotasını yüzde 50'ye düşürdük. Burada, geri dönüşüm tesislerimizin nitelikli hammadde ihtiyacını iç piyasadan karşılamasının önünü açtık. Bu sayede, ekonomimize milyarlarca lira katkı sağlamış olacağız. Tabi bununla da kalmadık. 2021 yılının hemen başında karışık plastik atık ithalatını tamamen yasakladık. Ticaret Bakanlığımızla birlikte; plastik atık ithalatında en büyük paya sahip olan etilen polimer grubundaki plastik ambalaj atıklarının ithalatını da tamamen durdurduk" dedi.

FİLİSTİN'DEKİ 10 YAŞINDAKİ BERA'NIN İSMİNİN VERİLMESİNİ İSTEDİ

Türkiye'nin hiçbir zaman çöp ithalatı yapmadığını söyleyen Bakan Kurum, 'Milletimizin sağlığını tehdit eden hiçbir maddenin, bu ülkeye girmesine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu noktada son derece titiz ve kararlıyız. Bu güzelim topraklarımızı, havamızı, suyumuzu koruduk, koruyacağız. Bu yoldan asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Çocuklarımızdan emanet aldığımız bu ülkeyi, yine onlara yemyeşil bir şekilde devredeceğiz. Ben sözlerime son vermeden evvel, buradan, bir merhamet şehri, şefkat şehri olan Bursa'mızdan bir teklifte bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz Filistin'de 10 yaşındaki Bera isimli yavrumuz kendisine uzatılan mikrofonlara 'Neden Çocukları öldürüyorsunuz' haykırışıyla hem Filistin'in sesi oldu hem de yaşanan zulmü tüm dünyaya haykırdı. Gelin bu haykırışı unutturmamak adına açılışını yaptığımız bu parkın adını Vakıfköy Bera Kent Parkı yapalım. Sayın Başkanım tamam mı Öyleyse, Vakıfköy Bera Kent Parkımız hayırlı uğurlu olsun diyorum" İfadelerini kullandı.

Bursa'daki değerlere sahip çıkmak, yeşil alan miktarlarını artırma adına birçok adımlar attıklarını kaydeden Bakan Kurum, vatandaşlara daha iyi hizmet sunacak tüm yatırımları yapmaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Kentsel dönüşüm projelerini çok önemsediklerini vurgulayan Bakan Kurum, '81 ilimizde birçok önemli ilçesinde bu anlamda yapılması gereken projeleri, hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda, vatandaşımızın bu noktada kangren olmuş ne problemi varsa çalışmalarımızı yürütmeye gayret gösteriyoruz. 1,5 milyon konutumuzun dönüşümünü tamamladık. Sosyal konutlarla birlikte 2,5 milyon konutta oturan yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık ve şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar TL olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu da kararlı bir şekilde yürütülmektedir." dedi.

BURSA'YA 19 YILDA YAKLAŞIK 55 MİLYAR TL YATIRIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Bursa'ya, son 19 yılda yaklaşık 55 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirten Bakan Kurum, 'Vatandaşımızı ilgilendiren her alanda yatırım yaptık, yapmaya devam ediyoruz. TOKİ'mizde 7 milyar TL yatırım değeri olan 22 bin sosyal konut projesini tamamladık, yatırım değeri hemen hemen 785 milyon TL olan 2 bin 136 adet sosyal konut projemiz de devam etmektedir. Bir taraftan toplam alanı 680 bin metrekare olan 7 millet bahçesi hızla tamamlanırken, diğer taraftan İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ile birlikte bugüne kadar 4 milyar 300 milyon TL tutarında 194 altyapı projesini tamamladık. 1,5 milyar TL'lik 9 altyapı projemiz de Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz ile birlikte devam etmektedir." diye konuştu.

'BURSA'YA 12 BİN 400 METREKARELİK MEYDANI KAZANDIRIYORUZ"

Sözlerine devam eden Bakan Kurum, şöyle konuştu;

'Bursa'nın ülkemizin en önemli kentsel projelerini yapacağımızın sözünü Bursalı kardeşlerimizle paylaşmıştık. Bunlardan en önemlisi UNESCO tarihi miras listesindeki Hanlar Bölgesi'ydi. Tophane'den başlayarak Ulu Cami'yi, Koza Han'ı, Pirinç Han'ı içine alarak Kayhan Çarşısı'na kadar 252 tarihi yapının yer aldığı bölgede çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah Ulu Cami'mizin çevresini çok daha güzelleştirecek 12 bin 400 metrekarelik yeni bir meydanı Bursa'mıza kazandırıyoruz. Kararlıyız. Belki Bursa'nın, Bursalı vatandaşlarımızın, ülkemizin bu noktada en önemli gördüğümüz kentsel dönüşüm yenileme projelerinden bir tanesi. İnşallah, 2023 yılına kadar bu meydanı tamamlayıp Bursalı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Bunun sözünü de tüm Bursa halkına vermek istiyoruz. Bunun dışında Mevlana Mahallesi, bugün Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 1 milyon sosyal konutu bitirdik, vatandaşlarımıza teslimlerini yapıyoruz yine hem Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz, hem TOKİ Başkanlığımız, hem Yıldırım Belediye'miz ile birlikte yürüttüğümüz içinde bulunduğumuz 60 dönüm alanda 2 etap halinde kentsel dönüşüm ve altyapı projelerimizle yeni bir aşamayı başlatıyoruz. Rezerv alan olarak belirlediğimiz 7. Etapta 900 konutu yıkıyoruz. 3 bin 600 vatandaşımızı ilgilendiren 900 konutu yıkımını gerçekleştiriyor ve 7. Etapta 650, yakında yapacağımız 8. Etap ile birlikte toplamda 1252 yeni konutun inşasını yapıyoruz. 24 Mayıs'ta inşallah ihale sürecine başlıyoruz. İnşallah bu proje bittiği zaman Bursa'mıza çok değer katan bir proje olacaktır."

'BURSA'MIZ GÜÇLENDİKÇE, TÜRKİYE GÜÇLENECEKTİR"

2018 yılında Mollaarap Mahallesi'ndeki toprak kaymasına işaret eden Bakan Kurum, 'Yaklaşık 4 hektarlık alanı riskli alan ilan etmiştik. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için bu alanı tamamen boşalttık ve tamamen regülasyon ve yeşil alan düzenlemesi olarak yapıyor ve Bursa'mıza kazandırıyoruz. 3 milyon hedefimizi birbir yakalıyoruz. Şehrin merkezinde olacak, yürüme mesafesinde, her insanımızın ulaşacağı alanlar olacak bu alanların da 3'te 2'lik kısmında vatandaşlarımızın gönül rızasını alarak kamulaştırma çalışmalarını tamamladık. Hamdolsun bugün de yıkım işlemlerini burayla birlikte eş zamanlı başlatıyoruz. Bunun dışında da, Bursa'mız için çok önemli olduğunu düşündüğümüz kentsel dönüşüm projelerimiz var, bunları Bursa'mızın gelişmesi için yapmaya gayret ediyoruz. Bursa'mız çok önemli bir sürece girmektedir, Bursa'mızın gelişmesi ülkemiz için kritik öneme sahip. Bursa'mız güçlendikçe, Türkiye güçlenecektir. Amacımız şehrimizdeki en küçük mahalleden başlayarak, imar, inşa ve ihya sürecini tamamlamaktır. Ağustos ayında aldığımız iki kararımız vardı, bugün bunları değerlendirdik. Akpınar mahallemizde, 2 bin 200 hak sahibi vatandaşımızın olduğu alanda dönüşüm projesi yapacağımızı ifade etmiştik, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile süreci yürütüyoruz. Vatandaşlarımızla görüşmelerimizi yaptık. İnşallah burada 2 bin 200 konutun olduğu alanda da Bursa'nın en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini gerçekleştireceğiz. Zemin artı 5 katı geçmeyen, mahalle kültürünün yaşatılacağı konutları da yapıyor olacağız. Diğer önemli projemiz; sıcak su. Semtimizde olan 135 deri fabrikasının şehrin dışına taşınmasının ardından alanda hem termal turizmin canlandırılmasına yönelik çalışmalar yapacağımızı ifade etmiştik, bu süreçte de kamulaştırma çalışmalarıyla 190 bin metrekare mülkiyet sorununu tamamen çözdük ve 13 Ağustos'ta da bu alanda ihalemizi gerçekleştiriyoruz. Hem Bursa'mızın termal turizmine katkı sağlayacak, hem de termal turizmin dışında da yeni bir cazibe merkezi oluşturacak sağlam güvenli konutlarıyla bölgenin inşasına da başlamış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile birlikte, Bursa'yı tarihiyle, yeşiliyle gün yüzüne çıkaracağız, geleceğe taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı