Bakan Kurum millet bahçesi yapılacak eski stadyum alanını inceledi
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Bakan Kurum millet bahçesi yapılacak eski stadyum alanını inceledi

Bakan Kurum millet bahçesi yapılacak eski stadyum alanını inceledi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da eski stadyumun bulunduğu alanda yapılacak olan Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu.

19.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:23

Bakan Kurum millet bahçesi yapılacak eski stadyum alanını inceledi

KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da eski stadyumun bulunduğu alanda yapılacak olan Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu. Kurum, millet bahçesinin bu ay içerisinde inşaatına başlayarak en kısa zamanda tamamlacağını belirtti.

Bakan Kurum, eski stadyumun bulunduğu alanda yapılması planlanan millet bahçesi projesi ile ilgili incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanının talimatlarıyla 81 ilde 81 milyon metre kare millet bahçesi hedefiyle çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi. Bu çerçevede 23 tane millet bahçesinin açılışını gerçekleştirildiğini ve milletin hizmetine sunulduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Konyamızda şu an projelendirdiğimiz ve inşaatı başlayan 11 tane millet bahçesi projemiz var. İçinde bulunduğumuz alan eski Konya stadyumu, yaklaşık 108 bin metrekarelik alan. Bu alan içerisindeki şehrin merkezi diyeceğimiz, insanlarımızın, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin buraya yürüme mesafesinde gelebilecekleri bir konumda. Bu alan üzerinde bir biyolojik göletimiz, bir kıraathanemiz, millet kütaphanemiz, çayır alanımız, etkinlik alanımız, koşu yollarımız, bisiklet yollarımız olacak. Burada 7 gün 24 saat güvenli mutlu, huzurlu bir şekilde vatandaşlarımızın vakit geçireceği bir alanın inşaasını başlatıyoruz" dedi.

"En kısa sürede Konyamıza hizmet etmek üzere projemizi tamamlamış olacağız"

Millet bahçesinin ihalesini gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, "İnşallah bu ay içerisinde inşaatına başlamak ve en kısa sürede Konyamıza hizmet etmek üzere projemizi tamamlamış olacağız. Bu çerçevede amacımız şehirlerimizdeki yeşil alan miktarlarını arttırmak. Burada hem sporcularımıza hem de gençlerimize hizmet verecek bu millet bahçesinde Konyamıza kazandırmış olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum Konyamız için. Diğer ilçelerimizde de projelerimiz var. İlçelerimizle birlikte etaplar halinde inşallah bu projeleri tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum millet bahçesi yapılacak eski stadyum alanını inceledi

Kaynak: İHA

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