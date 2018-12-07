Bakan Kurum, "Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Töreni"Ne Katıldı (1)
- Salondaki izleyicilerden görüntüler Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un salona girmesi Kur'an-ı Kerim tilaveti Bakan Murat Kurum'un konuşması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazreti Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerine katıldı.
- Salondaki izleyicilerden görüntüler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un salona girmesi
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Bakan Murat Kurum'un konuşması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazreti Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerine katıldı. (1)