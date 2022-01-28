Bakan Kurum, MEF Bakanlar Toplantısı'na katıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevrim içi katıldığı enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu (MEF) Bakanlar Toplantısı'nda, "İklim değişikliğiyle mücadelede bölgesinde lider olan, öncü olan Türkiye, emisyon azaltım noktasında ciddi bir potansiyele sahiptir. Bu anlamda dünyadaki tüm yatırımcıların, yeşil finansmanın ülkemize yatırım yapması, yaşadığımız coğrafyada bulunan ülkelerinin de iklim değişikliğiyle mücadelesine ve kalkınmasına destek olacaktır" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEF Bakanlar Toplantısı, iki ana oturumda çevrim içi gerçekleştirildi. ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve ABD Özel İklim Elçisi John Kerry'nin oturum başkanlığını yaptığı toplantıya 22 ülkeden bakan, üst düzey yönetici ile Avrupa Komisyonu başkan yardımcısı ve Birleşmiş Milletler temsilcisi katıldı. İlk oturumda küresel sıcaklık artışında 1,5 derecelik sınırının korunması için alınması gereken tedbirler, iklim değişikliğiyle mücadelede finansal çözümler ele alındı. İkinci oturumda ise bakanlar, ulusal metan eylem planları, ormansızlaştırmayan tarımsal tedarik zincirleri, sıfır karbon gücü ve sıfır emisyonlu araç hedefleri doğrultusunda konuştu.

"İklim değişikliğiyle mücadelede bölgesinde lider olan, öncü olan Türkiye, emisyon azaltım noktasında ciddi bir potansiyele sahiptir. Bu anlamda dünyadaki tüm yatırımcıların, yeşil finansmanın ülkemize yatırım yapması yaşadığımız coğrafyada bulunan ülkelerinin de iklim değişikliğiyle mücadelesine ve kalkınmasına destek olacaktır. Biz Türkiye olarak her zaman 'daha adil bir dünya mümkündür' inancıyla hareket ettik. Dünyadan da beklentimiz; dezavantajlı, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ve gelişmekte olan ülkelerin, iklim değişikliğiyle mücadele ederken daha kırılgan hale gelmemesidir, bu ülkelere gerekli desteklerin eksiksiz verilmesidir."

Demirören Haber Ajansı - Güncel