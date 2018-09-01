Bakan Kurum Marmaris Körfezini İnceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla programı kapsamında Marmaris'te temaslarda bulundu. Bakan Kurum, Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ziyaretinin ardından Sahil Güvenlik botu ile körfez içinde koyları inceledi, beraberindeki heyetten körfez hakkında bilgi aldı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'nı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, burada ilçenin körfez ile koyları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından Sahil Güvenlik botuyla denize açılan Bakan Kurum, ilçe körfezinde tur attı. Yaklaşık bir saat süren incelemenin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murta Kurum denizdeki seyir sırasında gazetecilere görüntü verdi.

Daha sonra Marmaris şehir merkezinde bulunan bir marinada bakanlık tarafından hayata geçirilen 'Sıfır Atık' projesi alanında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, yat sahipleri ve kaptanlarla sohbet ederek mavi kart projesi hakkında bilgi verip denizcilerin istek ve sorunlarını dinledi.

"Projeyi denizlerimizi ve doğayı korumak için başlattık"

Bakanlık olarak denizleri ve doğayı korumak için Sıfır Atık Projesi'ni başlattıklarını kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu projenin ilk defa marina ayağı Marmaris'te hayata geçti. Teknelerin kıyıda bıraktıkları atıkları, verdiği zararları biliyoruz bunun önüne geçmek için Mavi Kart projemiz mevcuttur. Bu sistemi sıfır atık projesi ile daha da geliştirdik. Tekneler, düzenli olarak atıklarını bırakmak zorundalar. Bunların yapılıp yapılmadığını sıkı denetliyoruz. Bu denetimleri artırarak mavi bayraklı plaj sayılarımızı artıracağız. Bu projemiz Avrupa Birliği kapsamında ülkemizi daha yukarılara taşıyacak projedir. Bundan sonra geri dönüşüme daha çok ağırlık vereceğiz. Doğayı, canlıları ve özellikle denizlerimizi korumak bizlerin asli görevidir" dedi.

İnceleme ardından Bakan Kurum, beraberindeki heyet ile Marmaris'ten ayrıldı. - MUĞLA