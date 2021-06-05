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Son dakika haber... BAKAN KURUM: MARMARA DENİZİNİ MÜSİLAJA TERK ETMEYECEĞİZ

Son dakika haber... BAKAN KURUM: MARMARA DENİZİNİ MÜSİLAJA TERK ETMEYECEĞİZ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Tıpkı temizlenemez denilen Haliç'i tertemiz hale getirdiğiniz gibi, bugün de talimatlarınızla; İstanbul Boğazımızı, Marmara Denizimizi müsilaja, kirliliğe, kaderine terk etmeyeceğiz" dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Tıpkı temizlenemez denilen Haliç'i tertemiz hale getirdiğiniz gibi, bugün de talimatlarınızla; İstanbul Boğazımızı, Marmara Denizimizi müsilaja, kirliliğe, kaderine terk etmeyeceğiz" dedi.

Millet Bahçeleri toplu açılış töreni, Pendik Millet Bahçesi'nde yapılıyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum törende konuşma yaptı. Kurum, "2002 yılına kadar sadece 145 atık su arıtma tesisi varken, bugün hamdolsun 1.170 tesisimizle şehirlerimizi kirlilikten koruyoruz. Daha önce ülkemizin sadece yüzde 35'ine verilen arıtma hizmetini, yüzde 90'a çıkardık. Bugün artık, biyolojik ve ileri arıtma sistemlerini, son teknoloji membran tesislerini hayata geçiriyoruz. Bu tesislerimiz; mavi vatanımız denizlerimizin korunması için de çok önemli. Tıpkı temizlenemez denilen Haliç'i tertemiz hale getirdiğiniz gibi, bugün de talimatlarınızla; İstanbul Boğazımızı, Marmara Denizimizi müsilaja, kirliliğe, kaderine terk etmeyeceğiz. Belediyelerimizle ve akademisyenlerimizle birlikte hazırladığımız Marmara Denizi Koruma Eylem Planını açıklayacağız. Belediyelerimize her konuda destek vererek, bu eylemleri hızlıca hayata geçireceğiz. ve tabii ki; yüzde 52'si yeşil alan olan, yürüyüş ve bisiklet yollarının, göletlerin, millet bahçelerinin hakim olacağı, iklim dostu ve çevre merkezli şehirciliğin en nadide örneği olacak Kanal İstanbul'u da; ülkemize, milletimize kazandıracağız" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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