Bakan Kurum: "Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi...
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Bakan Kurum: "Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi...

Bakan Kurum: 'Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi...
Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

Bakan Kurum: "Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz.

Bakan Kurum: "Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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Bakan Kurum: "Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi... - Haberler
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