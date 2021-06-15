Bakan Kurum: "Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi...
Bakan Kurum: "Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz.
Bakan Kurum: "Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu