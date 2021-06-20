Bakan Kurum, Marmara Denizi'nden 12 günde 4 bin 555 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi Açıklaması
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Bakan Kurum, Marmara Denizi'nden 12 günde 4 bin 555 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi Açıklaması

Bakan Kurum, Marmara Denizi'nden 12 günde 4 bin 555 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 12 günde 4 bin 555 metreküp müsilaj (deniz salyası) temizlendiğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 12 günde 4 bin 555 metreküp müsilaj (deniz salyası) temizlendiğini belirtti.

Kurum, Twitter hesabından Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Müsilaj seferberliğinin 12'nci gününde 278 bölgede çalışma yürüttüklerini aktaran Kurum, "12'nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4 bin 555 metreküp müsilajı temizleyerek bertarafa gönderdik." ifadelerini kullandı.

Kurum, 19 Haziran itibarıyla İstanbul'da 1584 metreküp, Kocaeli'de 326 metreküp, Bursa'da 133 metreküp, Tekirdağ'da 153 metreküp, Balıkesir'de 466 metreküp, Çanakkale'de 378 metreküp, Yalova'da 1515 metreküp müsilajın Marmara Denizi'nden temizlendiğini vurguladı.

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'mizdeki temizleme seferberliğimizle eş zamanlı yürüttüğümüz denetim çalışmalarımızda, onikinci gün itibarıyla toplam 4 bin 647 denetim gerçekleştirdik. Kurallara aykırı davranan 14 işletmeye faaliyetten men cezası uyguladık. Marmara Denizi'mizi, sahada gece gündüz sürdürdüğümüz çalışmalarımızla hep birlikte temizliyoruz. Marmara Denizi'mizi, deniz canlılarımızın evlerini, duru ve berrak haline döndürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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