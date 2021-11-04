Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde kötüye gidişi durdurduk (2)

İSTANBUL (DHA) - 'MARMARA'YI ÖLDÜRECEK BİR ANLAYIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili soruya "Kanal İstanbul yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu 2013 yılında milletimizle paylaştı milletin de desteğini almak suretiyle dünyaya ilan edildi. ÇED raporunda 200 bilim insanıyla yapıldı bu çalışma. Buradaki bütün etkenleri doğal kaynakların korunması gibi bütün etkenler ÇED raporunda belirtilmiştir. Kanal İstanbul projesiyle atılacak adımlar ÇED raporu doğrultusunda atılacak. Ne su kaynakları ne ekolojik alana zarar verecek adımlara biz de müsaade etmeyiz ve buna ilişkin tedbirleri alırız. Fizibilitesi ile alakalı Ulaştırma Bakanlığı ile koordine halinde yürütüyoruz. Adımları da yine gerek şehircilik gerek planlama anlamında yapılması gerekenleri yapmak suretiyle İstanbul'a yeni rezerv alanı kazandıracak, nefes alacağı yeşil alanları planlayacak çalışmaları yapıyoruz. Su testlerinden deprem öngörülerine kadar her türlü öngörüde çalışıldı. Marmara Denizi'ni tamamen öldürecek gibi bir anlayış söz konusu değildir" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet