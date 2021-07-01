Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 9 bin 394 metreküp müsilajı temizledik

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde toplam 9 bin 394 metreküp müsilajı temizlediklerini, 125 işletmeye 15 milyon 650 bin TL ceza uyguladıklarını açıkladı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde toplam 9 bin 394 metreküp müsilajı temizlediklerini, 125 işletmeye 15 milyon 650 bin TL ceza uyguladıklarını açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 23'üncü günün geride kaldığını belirtti. Kurum, "30 Haziran'da topladığımız 527 metreküp müsilajla birlikte toplam 9 bin 394 metreküp müsilajı Marmara Denizi'mizden temizledik. 30 Haziran itibarıyla illerimizde; İstanbul 5 bin 11 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 165 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 776 metreküp, Çanakkale 882 metreküp, Yalova 1930 metreküp müsilajı, 544 bölgedeki çalışmalarımızla toplayarak bertarafa gönderdik. Denetimlerimizin 23'üncü gününde; 7 bin 839 denetimi tamamladık, 2 bin 105 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda inceledik, kurallara uymayan 125 işletmeye, 15 milyon 650 bin TL idari para cezası uyguladık. 'Marmara hepimizin' diyerek 7/24 çalışıyoruz" dedi. ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı