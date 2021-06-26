Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 6 bin 929 metreküp müsilajı temizledik
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Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 6 bin 929 metreküp müsilajı temizledik

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 6 bin 929 metreküp müsilajı temizledik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde toplam 6 bin 929 metreküp müsilajı temizlediklerini, 26 işletmeye faaliyetten men cezası ve 14 milyon 214 bin TL idari para cezası uyguladıklarını açıkladı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde toplam 6 bin 929 metreküp müsilajı temizlediklerini, 26 işletmeye faaliyetten men cezası ve 14 milyon 214 bin TL idari para cezası uyguladıklarını açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinin 18'inci gününde 425 bölgede çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kurum, "25 Haziran'da temizlediğimiz 364 metreküp müsilajla birlikte toplam 6 bin 929 metreküp müsilajı bertaraf ettik. 25 Haziran itibarıyla illerimizde; İstanbul 3 bin 102 metreküp, Kocaeli 438 metreküp, Bursa 153 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 691 metreküp, Çanakkale 714 metreküp, Yalova 1677 metreküp müsilajı düzenli depolama sahalarına gönderdik. Temizleme seferberliğimizin yanı sıra aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımızda 6 bin 738 denetim yaparak kurallara uymayan 26 işletmeye faaliyetten men cezası ve 14 milyon 214 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara Denizimiz için gece gündüz demeden sahadayız" dedi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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