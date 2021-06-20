Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 555 metreküp müsilajı temizledik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 555 metreküp müsilajı temizledik

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 555 metreküp müsilajı temizledik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizimizdeki müsilaj seferberliğimizin 12'nci gününde 278 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 12'nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4 bin 555 metreküp temizleyerek bertarafa gönderdik" dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizimizdeki müsilaj seferberliğimizin 12'nci gününde 278 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 12'nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4 bin 555 metreküp temizleyerek bertarafa gönderdik" dedi.

Bakan Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında başlatılan temizlik seferberliğinde gelinen duruma ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizin 12'nci gününde 278 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 12'nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4 bin 555 metreküp temizleyerek bertarafa gönderdik. 19 Haziran itibarıyla illerimizde; İstanbul 1584 metreküp, Kocaeli 326 metreküp, Bursa 133 metreküp, Tekirdağ 153 metreküp, Balıkesir 466 metreküp, Çanakkale 378 metreküp, Yalova 1515 metreküp müsilajı Marmara Denizi'mizden temizledik" dedi.Bakan Kurum, 12'nci gün itibariyle 4 bin 647 denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kurallara aykırı davranan 14 işletmeye faaliyetten men cezası uyguladık. Marmara Denizi'mizi, sahada gece gündüz sürdürdüğümüz çalışmalarımızla hep birlikte temizliyoruz. Marmara Denizi'mizi, deniz canlılarımızın evlerini, duru ve berrak haline döndürüyoruz" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Libya Başbakanı Dibeybe, Hafter saldırıları nedeniyle iki yıldır kapalı olan sahil yolunun açıldığını duyurdu
Libya Başbakanı Dibeybe, Hafter saldırıları nedeniyle iki yıldır kapalı olan sahil yolunun açıldığını duyurdu
İstanbul Kartal'daki depremin ön raporu hazırlandı! Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Bu ne öncü, ne de artçı bir deprem
İstanbul Kartal'daki depremin ön raporu hazırlandı! Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Bu ne öncü, ne de artçı bir deprem
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyonu geçti
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyonu geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Tuğba Coşkun Burcu Biricik
Spor Mert Müldür Nihat Özdemir Merih Demiral Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 555 metreküp müsilajı temizledik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 14:01:59. #1.16#

title