Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 202 metreküp müsilajı temizledik
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Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 202 metreküp müsilajı temizledik

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 202 metreküp müsilajı temizledik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Müsilaj temizliğimizin 11'inci gününde 356 metreküp ile toplamda 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek, düzenli depolama sahalarına gönderdik" dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Müsilaj temizliğimizin 11'inci gününde 356 metreküp ile toplamda 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek, düzenli depolama sahalarına gönderdik" dedi.

Bakan Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında başlatılan temizlik seferberliğinde gelinen duruma ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliğine ara vermeden ve her gün daha da yoğunlaşarak devam ettiklerini belirterek, "Müsilaj temizliğimizin 11'inci gününde de 356 metreküp ile toplamda 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek, düzenli depolama sahalarına gönderdik" dedi.

'OKSİJEN SEVİYESİNİ ARTIRACAĞIZ'Bakan Kurum, Marmara Denizi'nin temizliğinde, sahada 1550 kişiyle çalıştıklarını kaydederek, "İstanbul Üniversitesi ile, organik bakteriyle deniz yüzeyindeki müsilajın ayrışmasına dair çalışma yürütüyoruz. Salı günü denizimizde, iki yerde oksijen seviyesini artıracak projemizi başlatacağız. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planımız çerçevesinde, sahada gece gündüz demeden el birliğiyle çalışıyoruz. 'Marmara hepimizin' anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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