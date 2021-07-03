Marmara Denizi'nden 10 bin 434 metreküp müsilaj temizlendi
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Marmara Denizi'nden 10 bin 434 metreküp müsilaj temizlendi

Marmara Denizi'nden 10 bin 434 metreküp müsilaj temizlendi
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği kapsamında dün itibarıyla 10 bin 434 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği kapsamında dün itibarıyla 10 bin 434 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 25'inci günün geride kaldığını belirtti.

Dün toplanan 475 metreküp ile birlikte toplam 10 bin 434 metreküp müsilajın düzenli depolama alanlarına gönderildiğini kaydeden Kurum, şu bilgileri paylaştı:

"2 Temmuz itibarıyla illerimizde, İstanbul 5 bin 877 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 166 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 811 metreküp, Çanakkale 915 metreküp, Yalova 2 bin 35 metreküp müsilajı 582 bölgede temizledik. Karadan 402, denizden 180 bölgede temizleme çalışmalarımızı sürdürdük."

"Marmaramız mavisine kavuşuyor"

Kurum, 8 bin 427 denetimi tamamladıklarını bilgisini de vererek, "Mevzuata uymayan işletmelerden 37'sini faaliyetten men ettik. 134'üne 17 milyon 99 bin lira idari para cezası uyguladık. 2 bin 231 atık su numunesi inceledik. Marmaramız mavisine kavuşuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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