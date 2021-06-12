Bakan Kurum: "Marmara Denizi'mizde bütün belediyelerimizle müsilaj temizliğine aralıksız devam ediyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Kurum: "Marmara Denizi'mizde bütün belediyelerimizle müsilaj temizliğine aralıksız devam ediyoruz"

Bakan Kurum: 'Marmara Denizi'mizde bütün belediyelerimizle müsilaj temizliğine aralıksız devam ediyoruz'
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde müsilaj temizliğine bütün belediyelerle aralıksız devam edildiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde müsilaj temizliğine bütün belediyelerle aralıksız devam edildiğini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından "Marmara hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'mizde bütün belediyelerimizle müsilaj temizliğine aralıksız devam ediyoruz. Atık kabul gemileri, deniz süpürgeleri, vidanjörlerle temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor, müsilaj yoğunluğunu anbean takip ederek müdahalelerimizi yoğunlaştırıyoruz."

Bakan Kurum, müsilaj temizliğine ilişkin çalışmaların yer aldığı video da paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

Müsilaj belasıyla boğuşan Marmara'da yeni tehlike! Ege'den gelen kimyasal atıklar denizi lağıma döndürebilir
Müsilaj belasıyla boğuşan Marmara'da yeni tehlike! Ege'den gelen kimyasal atıklar denizi lağıma döndürebilir
Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 3 günde toplam 733 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik.'
Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 3 günde toplam 733 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik."
Kirlilik, Balıkesir sahillerinin altın rengi kumunu siyaha döndürdü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi
Kirlilik, Balıkesir sahillerinin altın rengi kumunu siyaha döndürdü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Bülent Turan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Roland Garros Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Kurum: "Marmara Denizi'mizde bütün belediyelerimizle müsilaj temizliğine aralıksız devam ediyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 17:29:58. #1.13#

title