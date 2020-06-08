Bakan Kurum Manisa'daki kentsel dönüşüm alanlarını inceledi
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Bakan Kurum Manisa'daki kentsel dönüşüm alanlarını inceledi

Bakan Kurum Manisa'daki kentsel dönüşüm alanlarını inceledi Manisa'ya çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'da yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi.

08.06.2020 22:00 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:07

Bakan Kurum Manisa'daki kentsel dönüşüm alanlarını inceledi

MANİSA - Manisa'ya çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'da yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Manisa'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Manisa Valiliğinde düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından Şehzadeler Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Kurum'u Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik çiçek vererek karşıladı. Başkanlık makamında Belediye Şeref Defterini imzalayan Bakan Kurum'a Başkan Çelik tarafından hediye takdim edildi. Bakan Kurum daha sonra Şehzadeler Belediyesi'nin beş mahallede yapacağı kentsel dönüşüm projesini sahada incelemek üzere bölgeye geçti.

Buradaki incelemelerini tamamlayan Bakan Kurum daha sonra Yunusemre Belediyesi'nin prestij projelerinden Yunus Emre Kültür Park'ı gezen Bakan Murat Kurum proje hakkında Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'den bilgi aldı. Yunusemre Belediyesi olarak örnek gösterilen projelere imza attıklarını kaydeden Başkan Çerçi, bu projeleri kentin ihtiyacını ön görerek planladıklarını söyledi. Bu anlamda kentsel dönüşüm konusunda 6 yıllık yoğun bir çalışma sonrası önemli bir mesafe kat ettiklerini aktaran Belediye Başkanı Çerçi, Mutlu ve Lalapaşa Mahallelerinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı bilgilendirdi.

Yunus Emre Kültür Park'ın ardından Yunusemre Belediyesi'nin TOKİ ortaklığıyla yürüttüğü 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesinde tamamlanma aşamasında olan bin 500 konutluk 2. etabı gezen Bakan Kurum ve beraberindekiler, proje hakkında bilgi aldı. Örnek daire ve camide incelemede bulunan Bakan Kurum, projenin Manisa'ya hayırlı olmasını diledi.

Buradaki incelemeleri tamamlayan Bakan Kurum daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nin anı defterini imzalayan Bakan Murat Kurum'a Başkan Ergün tarafından hediye takdim edildi. Manisalı vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edeceklerini ifade eden Bakan Murat Kurum, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve tüm ekibine de başarılar diledi.

Bakan Kurum Manisa'daki son programında AK Parti Manisa İl Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Burada konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, "Manisa'da AK Parti iktidarlığı döneminde 34 milyarlık yatırımlar sonra şimdi yeni bir yatırım programı için bakanımız Manisa'da. Bu sebeple bakanımıza çok teşekkür ediyorum. AK Parti ailesi olarak AK Parti iktidarlığında bakanlıklarımızın yapmış olduğu bu yatırımları, inşallah Manisalılarımıza bütüncül bir yaklaşımla anlatmayı, bunları Manisamıza getireceği faydaları anlatmayı hedefliyoruz. Aynı zaman da vatandaşlarımızın yapmış olduğu yatırımlara erişimini, inşallah bundan sonraki yapılacak olan yatırımları hep birlikte mahalle başkanımızdan, Cumhurbaşkanımıza kadar hep birlikte AK Parti iktidarının yapmış olduğu yatırımları, bu büyük Türkiye hamlesini 83 milyon vatandaşımıza anlatmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda bakanımızı Manisa'da ağırlamaktan mutluluk duyduk" diye konuştu.

Daha güçlü bir Türkiye için çalışacaklarını belirten Bakan Kurum,"Manisa her zaman duruşunu Cumhurbaşkanımızdan yana göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın arkasında olmuştur. Vefasını da her seçimde göstermiştir. Allah hepinizden razı olsun. Bundan sonraki süreçte de Cumhuriyetimizin 100. yılında hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için daha güçlü bir Manisa için çalışacağız. Bu noktada bize düşen ne varsa bizim ekibimizle tüm bakanlığımızla birlikte Manisa'nın yanındayız. Yapılması gereken tüm projeleri de sizlerle birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum Manisa'daki kentsel dönüşüm alanlarını inceledi

Kaynak: İHA

Manşet

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