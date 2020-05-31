Bakan Kurum, Malatya'da deprem konutlarını inceledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Kurum, Malatya'da deprem konutlarını inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sivrice depremi sonrası Malatya'da yapımına başlanılan deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Malatya'da deprem konutlarını inceledi
31.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:24

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sivrice depremi sonrası Malatya'da yapımına başlanılan deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Türkiye'de her yıl 300 bin konutun geri dönüşümünün gerçekleştirilerek amaçlarının 5 yılda 1,5 milyon konutu acil öncelikli olarak geri dönüştürülmesi olduğunu söyledi.

24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede başlatılan deprem konutları hızla yükselirken, Malatya'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Elazığ'dan helikopter ile depremin yıkıcı etkisinin en fazla olduğu Malatya'nın Pütürge ilçesine gelen Bakan Kurum, burada Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır ve Öznur Çalık ile birlikte çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Burada TOKİ tarafından yapımı süren konutlar hakkında da bilgiler alan Bakan Kurum, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar konutların hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.

24 Ocak'ta yaşanan deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile hemen bölgeye geldiklerini ve vatandaşların yaralarının sarılması için ilgili bakanlıklar ile birlikte bir çalışma başlattıklarını ifade eden Kurum, barınma sorunun çözümü noktasında hemen projelere başladıklarını söyledi.

Hem Elazığ hem de Malatya'da deprem konutlarının yapımının sürdüğünü kaydeden Kurum, Malatya'da 7 ayrı proje yürütüldüğünü dile getirdi. Doğanyol, Pütürge, Battalgazi, Kale ve Yeşilyurt ilçelerinde konut projelerinin yapımının sürdüğünü ifade eden Kurum, "Bu anlamda Malatya'da toplamda 4 bin 244 konutun yapım sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu süreçte 48 bin binada hasar tespit çalışması gerçekleştirildi. Çok hızlı bir şekilde 36 bin bağımsız bölümün hasar tespit çalışmaları tamamladı. Bu çalışmalar sürerken de tüm projeleri sahada başlatarak vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde tüm konutları bitirme gayretin içerisinde olacağız" dedi.

Deprem bölgesinde 2 bin 400 konutun inşasına başlanıldığını kaydeden Bakan Kurum, şu an Malatya'da 5 ilçede süren deprem konutlarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı ile teslimlerini gerçekleştireceklerini söyledi.

Deprem sonrası afetzede vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi adına tüm projeleri hızlı bir şekilde başlattıklarının altını çizen Kurum, "Bölgede zemin artı 2 veya 3, tarım köy uygulamaları, tek katlı, ahırları yanında, yöresel mimara uygun tasarımlar yapılıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'de uygulamaya konulan 100 bin sosyal konut projesi ile ilgili de bilgilere veren Bakan Kurum, kura çekimlerinin başladığını belirterek etaplar halinde konutların yapımına başlanıldığını dile getirdi.

Proje kapsamında Malatya'da 678 adet sosyal konut projesinin yapılacağını da aktaran Kurum, kura çekiminin önümüzdeki hafta içinde yapılacağını ve sonrasında konutları hızlı bir şekilde teslim etmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Aynı şekilde yine tüm şehirlerde millet bahçelerinin de yapımının sürdüğünü kaydeden Bakan Kurum, Malatya'da eski stadyum alanında 56 metrekare alana yapılan millet bahçesinde inşaat çalışmalarının sürdüğünü ve yıl sonuna kadar bitirileceğini söyledi.

Şehirlerde alt yapı çalışmalarının da sürdüğünü dile getiren Bakan Murat Kurum, Malatya'da da hem depremde hasar gören hem de ihtiyaç duyulan alanlarda İller Bankası ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 600 milyon TL yatırımın gerçekleştirileceğini ifade etti.

Malatya'da uzun yıllardır süren kentsel dönüşüm projesine de değinen Bakan Kurum, "Haziran ayında yapılacak ihale ile hızlı bir şekilde bu projemiz de yapılacak. Hedefimiz her yıl 300 bin konut geri dönüşümü sağlamak. 5 yılda acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamaktır. Türkiye'nin her yerinde dönüşüm diyoruz. Yerinde, gönüllü ve hızlı diyoruz. Bu doğru örnekleri vatandaşlara anlatmak şartıyla da ülkemizdeki yapı stokunu da kararlı bir şekilde yenilemiş olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı Haber
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı Haber
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak Haber
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Haber
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor Haber
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler
Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs bulaştırabilir
Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs...
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Genç kadın, köpeği huysuzlanınca fark ettiği Engerek yılanını plastik kovayla yakaladı
Genç kadın, köpeği huysuzlanınca fark ettiği Engerek yılanını plastik kovayla yakaladı
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı binin altına düştü
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı binin...
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü...
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Crew Dragon'daki astronotlar yörüngeden ilk görüntülü bağlantıyı kurdu
Crew Dragon'daki astronotlar yörüngeden ilk görüntülü bağlantıyı kurdu
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Naci Bostancı Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Hadise Ezgi Mola Hatice Çarpar Haldun Dormen
Spor Ozan Kabak Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Bakan Haziran Diyarbakır
Şu an buradasınız: Bakan Kurum, Malatya'da deprem konutlarını inceledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 14:24:54. #1.15#
title