Bakan Kurum, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması
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Bakan Kurum, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgede son derece büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan Levent Camisi'nin 25 metre kubbe çapı ve 4 minaresiyle Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin en güzel özelliklerini bünyesinde barındıracağını belirterek, "Bir ibadethane olmanın ötesinde...

Bakan Kurum, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması
03.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:46

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgede son derece büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan Levent Camisi'nin 25 metre kubbe çapı ve 4 minaresiyle Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin en güzel özelliklerini bünyesinde barındıracağını belirterek, "Bir ibadethane olmanın ötesinde mimarisiyle, süslemeleriyle, hat ve tezhipleriyle medeniyetimizin farklı özelliklerini yansıtacak bir şaheser olacak." dedi.

Bakan Kurum, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul'da yeni bir eserin daha temellerini atmaktan duyduğu mutluluğunu dile getirerek, caminin hayırlı olmasını diledi.

Levent'te 18 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek eserin; kapalı ve açık alanlarıyla 20 bin cemaat kapasitesine, 4 bin metrekarelik el sanatları, ebru, hat, tezhip atölyeleri ile çok amaçlı salona ve 900 araçlık kapalı otoparka sahip olacağı bilgisini veren Kurum, şöyle konuştu:

"Bölgede son derece büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan camimiz; 25 metre kubbe çapı ve 4 minaresiyle Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin en güzel özelliklerini bünyesinde barındıracak. Bir ibadethane olmanın ötesinde mimarisiyle, süslemeleriyle, hat ve tezhipleriyle medeniyetimizin farklı özelliklerini yansıtacak bir şaheser olacak. Aynı zamanda iş dünyasının kalbi olan Levent'e kazandıracağımız camimiz bu özellikleriyle bölgemize çok farklı bir değer ve zenginlik katacak."

"Hedefimiz şehirlerimizi 2023, 2053 ve 2071'e hazırlamak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 18 yılda, 81 şehrin geleceği için tarihi adımların atıldığını dile getiren Kurum, "Aziz milletimizin gözbebeği İstanbul, Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından bugüne Marmaray'dan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Avrasya Tüneli'ne, dev arıtma ve bertaraf tesislerinden Haliç Projesi'ne sayısız eserle çevre ve şehircilik tarihimizin en büyük hizmetlerini görmüş, inşa ve ihya edilmiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, en son 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 maddelik şehircilik manifestosuyla yeni bir şehircilik döneminin başladığını aktararak, şöyle devam etti:

"Hedefimiz şehirlerimizi 2023, 2053 ve 2071'e hazırlamak, güçlü bir Türkiye için güçlü şehirler kurmak. Bu anlamda şehirlerimizin 100 yıllık geleceğini ilgilendiren manifestonun gereği olarak biz de kentsel dönüşümden ekolojik koridorlara, millet bahçelerinden sosyal konut projelerine, sanayi alanlarının merkezi alanlardaki dönüşümünden tarihi kent meydanlarımızın yenilenmesine, sıfır atık projesinden doğal alanlarımızın korunmasına kadar birçok projeyi hayata geçiriyoruz."

"Temennimiz; çocuklarımızın neşesi, yaşlılarımızın dualarıyla dolmasıdır"

Geçen yıl mayıs ayında İstanbul'un en önemli sembollerinden biri olan Büyük Çamlıca Camisi'nin milletin hizmetine sunulduğunu, açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı duaya "Amin" dediklerini anımsatan Kurum, bugün de Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin temellerini atarken aynı duayı yeniden yaptıklarını söyledi.

Bakan Kurum, mescitleri imar ve ihya eden başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere destekleri için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, arsasını cami inşaatı için veren Merkez Bankası Başkanlığı ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederek, "Temennimiz camimizin çocuklarımızın neşesi, gençlerimizin heyecanı, yaşlılarımızın dualarıyla dolmasıdır, öksüz kalmamasıdır. Bulunduğu bu çevrenin adeta kalbi olacak Levent Camisi'nin İstanbulumuz ve ülkemiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir heyecanını paylaşmak istediğini dile getirerek, "TOKİ'mizin ürettiği konut sayısında 1 milyon rakamına çok az bir sayı kaldı. İnşallah 1 milyonuncu konutun anahtarını zatıalilerinizin teşrifleriyle hak sahibi vatandaşımıza teslim edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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