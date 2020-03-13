Bakan Kurum: Koronavirüs nedeniyle çevre ihbar hattı oluşturduk
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Murat Kurum, Politika

Bakan Kurum: Koronavirüs nedeniyle çevre ihbar hattı oluşturduk

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 11 maddelik genelgeyi 81 ile gönderdiklerini ifade ederek, vatandaşların temasının olduğu alanlarda temizlik işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması gibi tedbirlere ilave Çevre İhbar Hattı oluşturduklarını söyledi.

13.03.2020 21:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:04
Bakan Kurum: Koronavirüs nedeniyle çevre ihbar hattı oluşturduk

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 11 maddelik genelgeyi 81 ile gönderdiklerini ifade ederek, vatandaşların temasının olduğu alanlarda temizlik işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması gibi tedbirlere ilave Çevre İhbar Hattı oluşturduklarını söyledi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yapılan çalışmaları incelemek üzere kente geldi. İlbank Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak koronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, dün, 81 ile bir genelge gönderdiklerini anlatan Bakan Kurum, valiliklere gönderdikleri genelgenin 11 madde halinde koronavirüse karşı şehirlerin, belediyelerin, vatandaşların alması gereken tedbirleri ve bu tedbirlere ilişkin yapılacakları içerdiğini aktardı. 11 maddelik genelgede alınan kararlarda belediyeler ve valiliklerin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nca alınan kararlarla eş düzeyde ve paralel bir şekilde çalışacağını dile getirdi.

'BİLİM KURULU'NUN ALDIĞI KARARLARI ŞEHİRLERİMİZDE UYGULAYACAĞIZ'Vatandaşların temasının olduğu alanlarda temizlik işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması gibi tedbirlere ilave Çevre İhbar Hattı oluşturduklarını aktaran Bakan Kurum, şöyle konuştu:  "Öncelikli olarak vatandaşların yoğun şekilde yaşadığı, faaliyet gösterdiği başta toplu taşıma araçları olmak üzere caddelerde, sokaklarda ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda temizlik işlerinin daha sık, düzenli ve titiz bir şekilde yapılması, bu araçlarda vatandaşların kendi temizliklerini sağlayabilmeleri adına dezenfektanların bulundurulması sağlanıyor. Yine bu kapsamda yerel yönetimlerde çalışan personelin zorunlu olmadığı sürece yurt dışına çıkmaması, eğer çıkmışsa Sağlık Bakanlığımızın Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın 14 gün işe başlamadan evlerinde dinlenmeleri, çöplerimizin tabii ki düzenli bir şekilde toplanması, vatandaşımızın temasının olduğu alanlarda temizlik işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması gibi tedbirlere ilave Çevre İhbar Hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi, sokağında temiz olmasını düşündüğü veya kirlilikle ilgili ihbar edeceği alanlara ilişkin WhatsApp hattından bilgilendirme yapabilecekler. Bakanlığımız birimleri de hızlı bir şekilde olaya belediyeler eliyle müdahil olacak. Belediyeler olarak Bilim Kurulu'nun aldığı kararları şehirlerimizde uygulayacağız." '9 İLDE 222 BİN BİNADA HASAR TESPİTİ YAPTIK'Bakan Kurum, 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depreminde ardından Elazığ, Malatya, Van, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Tunceli, Manisa ve Şanlıurfa'da toplam 222 bin binada hasar tespiti yaptıklarını söyledi. Bakan Kurum, "Bu yaklaşık 1 milyon bağımsız bölüm demek ve bu bağımsız bölümlerde yaklaşık 4 milyon vatandaşımız yaşıyor. Bu vatandaşlarımıza dokunmak, onların yaralarını hızlı bir şekilde sarmak suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık. Bu illerde çalışmalarımız eş zamanlı bir şekilde yürümektedir" dedi. ELAZIĞ'DA 1400 BİNANIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİ

Elazığ'da önümüzdeki hafta itibarıyla yaklaşık 4 bin 500, Malatya'da ise 2 bine yakın konutun ihalesinin yapılacağını söyleyen Bakan Kurum, "Nisan ayı sonuna kadar toplam 2 ilimizde 25 bin bağımsız bölümün ihalelerini gerçekleştirerek yıl sonuna kadar etaplar halinde bu konutların teslimini yapıyor olacağız. Elazığ'da Sürsürü Mahallemizde inşaatlarımız başladı. Bu yılın 8'inci ayına kadar inşallah o inşaatların teslimini öngörüyoruz. 6 aylık bir zaman diliminde Sürsürü Mahallesi'nde vatandaşlarımıza konutları teslim eder hale geleceğiz. Mustafa Paşa ve Abdullahpaşa mahallelerimizdeki binalarımızın yıkımı tamamlandı. Şehrimizde yıkılması gereken acil diyebileceğimiz yaklaşık 1400 binamızın yıkımı gerçekleşmiş oldu. Bu çerçevede çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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