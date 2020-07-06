Bakan Kurum: "Korona salgını ile dünyamız sessizliğe büründü" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının yapıldığı salona gelmesi Salonda katılımcılardan görüntü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık'ta düzenlenen "Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu" ile "Kovid-19 Salgını...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının yapıldığı salona gelmesi Salonda katılımcılardan görüntü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık'ta düzenlenen "Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu" ile "Kovid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği" konulu toplantıda konuştu. (1) Kaynak: AA