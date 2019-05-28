Bakan Kurum, Konyalılar Buluşması İftar Programı'na katıldı (1)

Bakan Kurum, Konyalılar Buluşması İftar Programı'na katıldı (1)

- Programdan detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu ilçesinde düzenlenen Konyalılar iftar buluşmasına katıldı.

- Programdan detaylar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu ilçesinde düzenlenen Konyalılar iftar buluşmasına katıldı.

Kaynak: AA
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