Bakan Kurum, Konya'da
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayram namazını kıldığı Araplar Büyüksinan Camii'nden genel görüntü Bakanı Murat Kurum'un camii'den çıkışı Bakanı Murat Kurum'un bayram mesajı Bakan Kurum ve beraberindekilerin İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaretinden detaylar Bakan Kurum, Konya'daKONYA (AA)...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayram namazını kıldığı Araplar Büyüksinan Camii'nden genel görüntü
Bakanı Murat Kurum'un camii'den çıkışı
Bakanı Murat Kurum'un bayram mesajı
Bakan Kurum ve beraberindekilerin İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaretinden detaylar Bakan Kurum, Konya'da
KONYA (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayram namazını Araplar Büyüksinan Camii'nde kıldı.