11.08.2019 09:54

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayram namazını kıldığı Araplar Büyüksinan Camii'nden genel görüntü

Bakanı Murat Kurum'un camii'den çıkışı

Bakanı Murat Kurum'un bayram mesajı

Bakan Kurum ve beraberindekilerin İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaretinden detaylar Bakan Kurum, Konya'da

KONYA (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayram namazını Araplar Büyüksinan Camii'nde kıldı.

Kaynak: AA