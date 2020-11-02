Bakan Kurum: "Konteyner kent kurulum sürecini başlattık. Bayraklı'da 46 bin 300 metrekarelik alana 1000 kişilik konteyner kent kuruyoruz."
02.11.2020 10:45 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:45
Bakan Kurum: "Konteyner kent kurulum sürecini başlattık. Bayraklı'da 46 bin 300 metrekarelik alana 1000 kişilik konteyner kent kuruyoruz.
Bakan Kurum: "Konteyner kent kurulum sürecini başlattık. Bayraklı'da 46 bin 300 metrekarelik alana 1000 kişilik konteyner kent kuruyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş