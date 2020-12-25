Bakan Kurum, Kocaeli'de kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı: (2)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Kömürcüler OSB'de kentsel dönüşüm çalışmalarının 2021 yılında tamamlanacağını bildirdi.

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki "Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programında konuşan Bakan Kurum, daha önce Gebze'deki Yavuz Selim ve Hürriyet mahallelerinde vatandaşların 35 yıldır süren tapu sorununun yüzde 56'sını çözdüklerini, şimdi tamamını çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Adem Yavuz Mahallesi'ndeki tapu sorununu çözmek için harekete geçtiklerini aktaran Kurum, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve belediyenin ortak çalışması sonucu orada da mülkiyet problemi bırakmayacaklarını kaydetti.

Kurum, Gebze'deki Kirazpınar ve Arapçeşme mahallelerinde yer alan sağlıksız konutların dönüşümünü de aynı mahallede inşa ettikleri TOKİ ve Emlak Konut mülkiyetindeki 700 konuttan karşılamak suretiyle başlattıklarını ifade etti.

Dilovası'ndaki vatandaşlara müjde veren Bakan Kurum, "Dilovası'ndaki kardeşlerimizin sağlığı ve geleceği için çok önemli olan Kömürcüler OSB konusunda da somut adımlarımızı atıyoruz. İnşallah 2021 yılında Kömürcüler OSB'nin de dönüşümünü tamamlayacağız. Dilovası için, Dilovası'nda yaşayan kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

"Bir kamu idaresi eliyle, dünyada gerçekleştirilen en büyük konut üretimini biz gerçekleştirdik"

Bakan Kurum, Gölcük Merkez Mahallesi ile Çayırova Şekerpınar Mahallesi'ndeki riskli alanlara ait imar planlarını da onayladıklarını, TOKİ ile inşa çalışmalarına başladıklarını anlattı.

Hiçbir zaman milleti mağdur etmediklerini, her vatandaşın gönlünü kazanmayı öncelik sayan bir hareketin mensupları olduklarını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"İşte bu şuurla 2002 yılında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımızı bırakmama hedefiyle yola çıktık. TOKİ'mizle, 81 ilimizde 990 bini konut olmak üzere sosyal donatılarıyla, 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Bir kamu idaresi eliyle, dünyada gerçekleştirilen en büyük konut üretimini biz gerçekleştirdik, bu kadrolar gerçekleştirdi. İşte bugün Kocaelimizde de 10 bin 454 konutun yapımını tamamladık. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projemiz kapsamında, Gebze, Dilovası, İzmit ve Körfez'de 4 bin 89 konut üretiyoruz."

Kurum, Gebze'deki konutların ihalesini bu ay başında yaptıklarını, İzmit'te 1282, Körfez'de 1500 konutun ihalesinin gelecek ay yapılacağını, tüm konutları gelecek yıl tamamlayacaklarını aktardı.

"Kocaelimiz'e 9 millet bahçesi kazandırıyoruz"

Şehircilik kültürünün en kıymetli parçası olan millet bahçelerini yeniden ihya ettiklerini vurgulayan Kurum, 2023 yılına kadar 81 ilde 81 milyon metrekarelik alana yapacakları millet bahçelerini halkın hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Bakan Kurum, şuana kadar 42 millet bahçesini milletin hizmetine sunduklarını ve 236 projede çalışmaların olanca hızıyla devam ettiği bilgisini vererek şöyle konuştu:

"Kocaelimiz'e ise 2,5 milyon metrekare büyüklüğünde 9 millet bahçesi kazandırıyoruz. 84 bin metrekare büyüklüğündeki Gebze Eskihisar ve Darıca Millet Bahçemizi tamamladık. Bugün öğleden önce, Derince Çenedağ Mahallemizdeki 72 bin metrekare büyüklüğe sahip Derince Millet Bahçemizi fidanlarıyla buluşturduk. Gebze Sultanorhan ve Çayırova mahallelerinde, Darıca'da, Gölcük'te, Dilovası'nda, İzmit'te ve Körfez'deki millet bahçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede bu millet bahçelerimizi de belediyelerimizle birlikte Kocaeli'mizin hizmetine sunacağız."

Kurum, millete hizmet etmekle sorumlu herkesin vazifesinin kendisine millet tarafından verilen makamın hem şükrünü eda etmek, hem de yükümlülüğünü harfiyen yerine getirmek olduğunu vurgulayarak, "Biz birileri gibi yöneticiliği, hiçbir zaman, şikayet etme makamı olarak görmedik. Biz bulunduğumuz makamları her zaman millet için çözüm üretme yeri, milletimize ve ülkemize hizmet etme vesilesi olarak gördük." ifadelerini kullandı.

Güçlü şehirleri ve güçlü Türkiye'yi milletle birlikte inşa ettiklerini belirten Kurum, aldıkları karalar ve yeni projelerin Kocaeli'nin büyük dönüşümü ve değişimi için hayırlı olmasını diledi.

Programı salondan takip eden bir grup vatandaş konuşmasının ardından Bakan Kurum'u ayakta alkışladı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay