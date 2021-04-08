ANKARA BAKAN KURUM KIZILCAHAMAM'DA YANAN 15 İŞ YERİNİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangında dükkanları zarar gören esnafa destek ödemesi yapılarak, iş yerlerinin yeniden inşa edileceğini söyledi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangında dükkanları zarar gören esnafa destek ödemesi yapılarak, iş yerlerinin yeniden inşa edileceğini söyledi.

Bakan Kurum, Kızılcahamam'da Kasaplar Çarşısı'nda çıkan yangında kullanılmaz hale gelen iş yerlerinde inceleme yaptı. Bakan Kurum, soğutma çalışmalarının sürdüğü alanda iş yerleri yanan esnaf ile görüştü. Bakan Kurum, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yangında 15 iş yerinin zarar gördüğünü söyledi. Kurum, yapılara ilişkin hasar tespit çalışmasının Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce tamamlandığını belirterek, "En kısa sürede vatandaşlarımızın yarasını sarmak suretiyle çalışmalarımızı başlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm Kızılcahamam'a 'geçmiş olsun' dilekleri var. Yapılması gereken tüm işlerin yapılması talimatını bizlere verdiler. Bu çerçevede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 300 bin lira, İçişleri Bakanlığımızdan 1 milyon lira, yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 2 milyon lira desteğimizi esnafımıza vereceğiz" dedi.

'YIL SONUNA KADAR TAMAMYACAĞIZ'

Bakan Kurum, gerek zarar ziyan noktasında, gerekse bu süreçten sonraki kira ve taşınma yardımı noktasında süreci birlikte yürüteceklerini belirterek, "Kızılcahamam'a yakışır bir şekilde yeni iş yerlerimizin inşasını yapacağız. İnşa sürecini TOKİ Başkanlığımız yapacak. Tüm süreçleri vatandaşlarımız, belediyemiz ile birlikle yürüteceğiz. Daha güzel, yeni ve sağlam iş yerlerimizi en geç yılsonuna kadar vatandaşımıza kazandırmış olacağız. Altında otopark yapmayı planlıyoruz. Esnafımızla bunu detaylı bir şekilde yürüteceğiz. Yarından itibaren kaymakamlığımız nezdinde, esnafın hesaplarına ücretleri yatırılacak. Yapılan hasar tespit doğrultusunda, belli oranda esnafımıza bu desteklerimizi yapacağız. Yine bu süreçte, bu alanı yenileyecek proje çerçevesinde, vatandaşlarımıza kira ve taşınma yardımı da yapacağız. Hep birlikte daha iyi şartları sağlamak suretiyle projemizi yapıyor olacağız. El birliği ile Elazığ'da, Malatya'da ne yaptıysak, Kızılcahamam'da da tüm çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı