Bakan Kurum Kızılcahamam'da incelemelerde bulundu
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Bakan Kurum Kızılcahamam'da incelemelerde bulundu

Sıfır Atık Projesinin pilot bölgesi olan Kızılcahamam'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e kadar tüm Türkiye'de sıfır atık uygulamasını yaygınlaştıracağız ve bu çerçevede yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamış olacağız" dedi.

Bakan Kurum Kızılcahamam'da incelemelerde bulundu
19.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:21

Sıfır Atık Projesinin pilot bölgesi olan Kızılcahamam'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e kadar tüm Türkiye'de sıfır atık uygulamasını yaygınlaştıracağız ve bu çerçevede yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamış olacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi çalışmalarını inceledi. Bakan Kurum, proje kapsamında devam eden sokak sağlıklaştırma, kentsel dönüşüm ve atık depolama merkezi çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İnceleme sonrasında açıklama yapan Kurum, "Bundan 1 yıl önce Kızılcahamam'ın geleceği adına kentsel dönüşüm, millet bahçesi, sokak sağlıklaştırma projesi, pazar yeri, sıfır atık projesi gibi birçok projeyi burada istişare ettik ve belli kararlar aldık. Kızılcahamam Ankara'mızın akciğeri konumunda, ormanlarıyla, suyuyla hem Ankara'mız hem ülkemiz için çok önemli bir turistik destinasasyon. Aynı zamanda tarihiyle, kültürüyle gerçekten hem Ankara için hem de ülkemiz adına önemli bir ilçemiz. Bu anlamda Kızılcahamam için bizim hedeflerimiz var. Tüm Türkiye'miz için olduğu gibi Kızılcahamam'da da Kızılcahamam'ı marka şehir yapacak projeleri adım adım kararlı bir şekilde yürütüyoruz" dedi.

İlçede önemli bir sokak sağlıklaştırma projesi yürüttüklerini belirten Kurum, "Tabela kirliliğini, sokak aydınlatmalarından cephe kirliliğini ortadan kaldıracak önemli bir sokak sağlıklaştırma projesini yürütüyoruz. Etaplar halinde yapacağız ve bittiği zaman Kızılcahamam içinde gezen vatandaşlarımız, yerli, yabancı turistlerimiz burada hem doğal güzelliklerden faydalanacaklar hem de gezerken mutlu, huzurlu şekilde gezme fırsatı yakalayabilecekler. Buradaki esnafımız iş yaparken yine bir düzen, bir uyum çerçevesinde işlerini yapabilecek. Hem istihdamı hem ticareti artıracağımız önemli bir projeyi şehir merkezinde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Karşıyaka Mahallesi'nde bir dönüşüm projesi yapacaklarını aktaran Kurum, projelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yaptığımız konutlar Kızılcahamam'ın yöresel mimarisine uygun, Ankara evlerinin yansıtıldığı, ahşap ve taşın doğal malzemelerin kullanıldığı şehir merkezinde meydanla birleşmiş çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini de gerçekleştirmiş olacağız. Yöresel lezzetlerin pazarlandığı yeni bir pazar yeri inşa ediyoruz. Hem yerel esnafımız hem köylümüz gelip burada ürünlerini pazarlayabilecekler. Diğer taraftan millet bahçeleri noktasında da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugüne kadar 204 millet bahçesi süreci yürüttük. Kızılcahamam'da da bir millet bahçesi sözü vermiştik. Yeşili artıracak bir millet bahçesi de buradan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum. İnşaatına bu ay başlayacağız. Tüm bunların bütününde biz Kızılcahamam'ı bir sıfır atık ilçesi seçmiştik. Kızılcahamam'ı tüm dünyaya örnek olacak, içinden çöp kamyonunun geçmediği, atıkların kaynağında ayrıştırıldığı aynı Japonya'daki Kamikatsu kasabası gibi burada geri dönüştürülebilecek atıkların geri dönüştürüldüğü, yine kompost makinesinde organik atıkların gübre haline getirildiği ve çöp kamyonunun ilçeye girmediği bir sıfır atık kasabası ilanı yapmıştık. İşte bugün artık son noktaya getirdiğimiz geri atık getirme merkezi ve dönüştürme merkezimizin inşaatını inceleme fırsatı bulduk. İnşallah Emine Erdoğan Hanımefendi ile birlikte açılışını da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede 2023'e kadar tüm Türkiye'de sıfır atık uygulamasını yaygınlaştıracağız ve bu çerçevede yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamış olacağız. Normalde 1 ayda çıkan atık artık haftada bir çıkmaya başlıyor. Haftada 11 ton atık geri dönüştürülüyor. Bir diğer projemiz de termal turizm noktasında Kızılcahamam'ı çok daha yukarıya çekecek adımlar atacağımızı ifade etmiştik. Yeni bir sondaj kuyusu açtık. 750 metreden, 66 litre saniye, 77 derecede bir termal su kaynağı bulundu. Bu kaynaktan hem vatandaşlarımız hem turizm tesislerimiz faydalanacaklar."

Öte yandan, ilçede vatandaşları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla da çalışmalar başlatıldı. Vatandaşlara dağıtılacak sıfır atık projesi kartlarına geri dönüşüme getirilecek malzemelerin türüne puan yüklenecek ve bu puanlar belirlenen tesis ve marketlerde alışveriş için kullanılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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