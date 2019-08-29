Bakan Kurum: "Kıyılarımızı da, doğal güzelliklerimizi de bugüne kadar kimsenin bozmasına müsaade...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi"...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" tanıtım etkinliğine katıldı. bakan Kurum basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.