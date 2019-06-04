Bakan Kurum, kimsesiz çocuklarla ve huzurevindeki yaşlılarla bayramlaştı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da kimsesiz çocuklarla, huzurevindeki yaşlılara, mesai başındaki 112 ekipleriyle bayramlaştı, şehit ailesini ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da kimsesiz çocuklarla, huzurevindeki yaşlılara, mesai başındaki 112 ekipleriyle bayramlaştı, şehit ailesini ziyaret etti.
Bakan Kurum, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Konya Valiliğinin bayramlaşma programına katıldıktan sonra kent merkezindeki bayram ziyaretlerine devam etti.
Beraberinde Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Mevlana Sevgi Evleri'ne gelen Kurum, burada kimsesiz çocuklarla bayramlaştı.
Çocuklara bayram hediyesi dağıtan Kurum, her biriyle ayrı ayrı ilgilendi.
Ardından Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Kurum, buradaki huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.
Bakan Kurum, huzurevindeki yaşlılarla şarkılar söyledi, performansıyla huzurevindekilerden büyük alkış aldı. Kurum ve huzurevi sakinleri arasındaki diyaloglar, eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.