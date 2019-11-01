Bakan Kurum : Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir (1)

01.11.2019 16:48

İstanbul DHA - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nde imar yetkisi tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir" dedi.

Bakan Kurum, "Boğaziçi'nde imar planı yapma yetkisi büyükşehir belediyesinde değil, koordinasyon kurulundadır. İBB'nin yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değil, zaten öyle bir yetkisi yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA