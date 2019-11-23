Bakan Kurum: "Kimse parti içi hesaplaşmasına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı alet etmesin"

23.11.2019 20:35 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:40

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çorum İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

"Milletin meclisinde Grup başkanvekilimiz Özlem Zengin hanımefendiye karşı bize 20 yıl öncesini hatırlatan 'Bu kadına haddini bildirin' sözüne şahit oluyoruz. Bu sözle aslında CHP'nin zihninde yer alan kodlar açığa çıkmış ve 20 yıl geçmiş olsa dahi bu köhne zihniyetin değişmediğini hep birlikte tekrar görmüş olduk"

"Kimse parti içi hesaplaşmasına ne AK Parti'yi ne dünya lideri, mazlumların lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı alet etmesin"

Kaynak: AA