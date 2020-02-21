Bakan Kurum, kentsel dönüşüm toplantısının ardından konuştu: (2)

21.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:42

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Valilik, Büyükşehir ve 39 belediye başkanlığıyla birlikte tek bir duruş sergileyerek, riskli ve ağır hasarlı binaların yıkım sürecini hızlı bir şekilde başlattıklarını belirterek, "(Kurulacak komisyon) Komisyon kendi içinde kentsel dönüşüm sürecinde yerinde, hızlı, gönüllü dönüşüm prensipleriyle vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek, hızlı bir şekilde dönüşüm sürecini yürütecek, dönüşüm sürecinde kira yardımı, taşınma yardımı, arsa kamulaştırma gibi tüm düzenlemeleri yapacak." dedi.

Bakan Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'daki belediye başkanlarıyla Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, yaşanan depremlerin kentsel dönüşüm sürecini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

"12 ilçemizden kentsel dönüşüm strateji belgesi geldi"

Toplantıda, kentsel dönüşümde İstanbul'da 2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan çalışmaları, gelinen noktayı ve önlerindeki süreçte İstanbul'da yapacakları kentsel dönüşüm çalışmalarını istişare edip değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade eden Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Valiliğimiz, Büyükşehir ve 39 belediye başkanlığımızla hep birlikte tek bir duruş sergileyerek, riskli ve ağır hasarlı binaların yıkım sürecini hızlı bir şekilde başlatmış oluyoruz. Başkanlarımızla Elazığ ve Malatya'da yapmış olduğumuz çalışmaları hepimize yol göstermesi açısından paylaştık. Oradaki enkaz kaldırma, hasar tespit ve yeni konutların yapım çalışmalarını ve tecrübelerimizle belediyelerimizle paylaşma fırsatı bulduk. İstanbul'da da daha iyisini, güzelini ve daha hızlısını yapacak irade ve kararlılığı ortaya koymuş olduk."

Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nın yıkılması sonrası 81 il valiliğine gönderdikleri genelgeyle şehirlerdeki acil dönüştürülmesi gereken alanların tespitinin yapılarak bakanlığa bildirilmesini istediklerini hatırlatan Kurum, "Belediyelerimizin strateji belgesi çalışmalarının bir kısmı tamamlandı, bir kısmı da devam ediyor. 12 ilçemizden strateji belgesi geldi. Diğer belediye başkanlarımız da süratli bir şekilde bu belgeleri tamamlayarak, İstanbul'un bütününde kentsel dönüşüm sürecini yürütecek adımları ve hamleleri atmış olacağız." diye konuştu.

- Bakanlık bünyesinde komisyon kurulacak

Toplantıda alınan kararla bakanlık bünyesinde bir komisyon kuracaklarını belirten Bakan Kurum, komisyonda sivil toplum örgütleri, odalar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıklarından temsilciler ile Valiliğin yer alacağını bildirdi.

Komisyonun görevlerine de değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Hep birlikte bir koordinasyon içerisinde tek bir duruş sergileyerek, İstanbul'un dönüşümü, vatandaşlarımızın riskli binalardan çıkarılarak sağlam, güvenli konutlarda oturma sürecini yönetecek bir komisyon, bir irade oluşturarak ve o komisyonun alacağı kararlara da hep birlikte uymak suretiyle dönüşüm sürecini daha da hızlı hale getirecek adımı atmış oluyoruz. Bu komisyon kendi içinde kentsel dönüşüm sürecinde yerinde, hızlı, gönüllü dönüşüm prensipleriyle vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek, hızlı bir şekilde dönüşüm sürecini yürütecek, dönüşüm sürecinde kira yardımı, taşınma yardımı, arsa kamulaştırma gibi tüm düzenlemeleri yapacak. Birçok kanun ve düzenleme yaptık ancak bu düzenlemelerde bir eksiklik varsa, gördüğümüz eksiklikleri yapacağımız yeni kanuni düzenlemelerle kontrol altına alacak ve sürecin önünü açacağız."

Fatih'teki surlar restore edilip millet bahçesine çevrilecek

Fatih'te tarihi surların üzerine yapılan otel konusuna da değinen Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yıkım ve tarihi değeri ortaya çıkaracak adımları attıklarını dile getirerek, surların Fatih Belediyesi tarafından restore edilip millet bahçesine çevrileceğini kaydetti.

Bir taraftan tarihsel dönüşümü de yapmak zorunda olduklarını belirten Kurum, "Yine bu komisyonumuz bünyesinde tarihsel dönüşümü, riskli binaların dönüşümü, afet riskine karşı dönüşümü yönlendirecek ve bu anlamda bir irade ortaya koyacak çalışmayı yapacaklar. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak maddi-manevi ve teknik desteği vereceğiz." dedi.

Komisyonla bir bütün halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteğiyle çalışmaları gerçekleştireceklerini ifade eden Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012'de "Bedeli ne olursa olsun biz bu kentsel dönüşüm sürecini yapacağız, tamamlayacağız." dediğini de hatırlattı.

"Siyaset üstü bir bakış açısıyla bunu başaracağız"

Çalışmaları yürütürken el ele vereceklerini ve siyasi düşüncelerle hareket etmeyeceklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Burada siyasi bir kaygı gözetmeyeceğiz. Ben, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak, ne kadar bakanlık yaptığım, ne kadar uzun süre bu koltukta oturduğum önemli değil. Benim bu koltukta otururken İstanbul için, ülkemiz için, kentsel dönüşüm için, vatandaşımızın sağlığı için doğru bir adım atıp atmadığım önemlidir. Bunu da net bir şekilde söylemek istiyorum. Eğer ben bu işleri yapabiliyorsam Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devam edeyim. Belediye başkanlarımız bu işleri yapabiliyorsa eğer başkanlıklarına devam etsinler. Ama biz bu işleri yapamıyorsak, bu görevlerde olmayalım istiyoruz. Ortak bir dille, ortak bir eylemle, siyaset üstü bir bakış açısıyla bunu inşallah başaracağız. Valimizle, belediye başkanlarımızla el ele vererek, vatandaşlarımızla bu kentsel dönüşüm sürecini tamamlayacağız."

Vatandaşlardan binaları için risk tespiti talebinde bulunmasını isteyen Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir kez daha analarımız ağlamasın, ocaklarımıza ateş düşsün istemiyoruz. Bir kez daha Yeşilyurt Apartmanı gibi binaların altında çocuklar, anneler, babalar kalsın istemiyoruz. Vatandaşlarımızdan da özellikle şunu rica ediyorum: Gelin riskli binalarımız için risk tespiti talebinde bulunalım. Biz bu birlikteliğe destek vereceğiz. Belediyelerimizle birlikte el ele verelim. Enkaz altında hayat aramak yerine hayatı yapacağımız kentsel dönüşümle birlikte sağlıklı, güvenli, sosyal altyapısı olan konutlarımızda arayalım diyorum."

(Bitti)

Kaynak: AA