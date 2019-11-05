Bakan Kurum: "Kentsel dönüşüm projelerini ve millet bahçelerini gerçekleştireceğiz"

Bakan Kurum: "Kentsel dönüşüm projelerini ve millet bahçelerini gerçekleştireceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İl Değerlendirme Toplantısına katılması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ERZURUM - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarlarda bulunmak üzere geldiği Erzurum'da, kentsel dönüşüm alanlarını inceledi.

05.11.2019 20:45 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:58

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İl Değerlendirme Toplantısına katılması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları

ERZURUM - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarlarda bulunmak üzere geldiği Erzurum'da, kentsel dönüşüm alanlarını inceledi. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından bir otelde Erzurum İl Değerlendirme Toplantısına katıldı. Bakan Kurum, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

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Kaynak: AA

VİDEO: Bakan Kurum: "Kentsel dönüşüm projelerini ve millet bahçelerini gerçekleştireceğiz"
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