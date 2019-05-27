Bakan Kurum, kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu - Fikirtepe
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklaması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe Mahallesi kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklaması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe Mahallesi kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
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