Bakan Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması
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Bakan Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması

Bakan Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Bozkurt) Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ Başkanlığımız başlatacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Bozkurt) Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ Başkanlığımız başlatacak." dedi.

Bakan Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AFAD Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Kurum, Kastamonu, Bartın ve Sinop'a geçmiş olsun dileklerini ileterek hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin tüm kurum ve kuruluşları, bakanları, AK Parti genel başkan yardımcıları ve milletvekilleriyle olayın olduğu andan itibaren afet bölgelerinde olduğunu söyleyen Bakan kurum, şöyle devam etti:

"Şunu söylemek isterim ki son 19-20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde nerede bir sel, heyelan, deprem, yangın, afet olduysa biz hep oradaydık ve vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ruhu içerisinde hareket ettik. Kimseyi ayrıştırmadık, kimseyi ötekileştirmedik. O afeti yaşayan sanki bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, evladımız gibi hareket ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Gittiğimiz her yerde şunu gördük, 'Nerede bu devlet, milletvekilleri, bakanlar, niye benim işim yapılmıyor? denildiğini duymadık. Sayın İçişleri Bakanı'mız da ifade etti, bir an önce yaralarımızı sarmanın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermenin, yapılacak işleri yapmanın içerisinde olduk. İşte depremlerde konuklarımız bitti, teslim ettik. 15 gün önce Antalya'da, Muğla'mızda yangın afeti yaşadık. O zaman, 'Bir ay içerisinde konutlarımızı, ahırlarımızı yapacağız. Vatandaşlarımızın kısa bir süre içerisinde yaralarını saracağız.' demiştik."

"Hızlı hareket etmek zorundayız"

Yangında hasar gören yapıların yaklaşık yarısının ihalesinin yapıldığını, yer tespitlerini de gelecek hafta itibarıyla yapacaklarını belirten Kurum, "Bir ay bile olmadan başlıyor olacağız, inşallah söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde de yapıları yapacağız. Evet o afetlerde ne yaptıysak bugün Kastamonu'da, Sinop'umuzda, Bartın'ımızda aynı anlayışla çalışacağız. Gerçekten burada büyük bir afet var, vatandaşlarımız, esnaflarımızın mağdur oldular. Acılarını paylaşmak için hızlı hareket etmek zorundayız. Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ Başkanlığımız başlatacak." ifadelerini kullandı.

Atılacak adımların Bozkurt'a yakışır bir şekilde olması için çalıştıklarını dile getiren Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Afetin ekranlara belki en çok yansıyan sokağının başındayız. TOKİ Başkanlığımız 1 hafta sonra inşallah bu cephelerin takılmasını başlatacak ve burayı Bozkurt'a yakışacak şekliyle cephesiyle, aydınlatmasıyla ve altyapısıyla her türlü sürecini inşallah götürüyor olacağız. Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var. Tüm afet bölgeleri için söylüyorum Sinop, Bartın ve Kastamonu'da. Afet sebebiyle zarar gören, evleri yıkılan vatandaşlarımızın afet konutlarını Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız yine bir ay içerisinde başlatacak ve en geç 1 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi İnşallah yapımlarını gerçekleştiriyor olacağız.

Tarım Bakanı'mız burada değil, derelerle ilgili yapılması gerekenler, gerek kesitlerin büyütülmesi gerek yapısal iyileştirmeler. Tabii 500 yıllık yağışlar hesaplanarak bu süreçler yürütülüyor. Bunları da Tarım ve Orman Bakanlığımız, burada bakan yardımcılarımız, Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz çalışıyorlar. Bunlara ilişkin de atılması gereken adımları atıyor olacağız."

"Bir mahalle için de su deposuna iletim hattından su vermeye yarın başlayacağız"

İller Bankası Genel Müdürlüğünce altyapı hasar çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Kurum, "Artık arızaları gidermeye çalışıyoruz ve bu çerçevede de Sinop Ayancık'ta da İller Bankasının tamiratlarıyla su vermeye başladık. Kastamonu Bozkurt, en çok etkilenen ilçemiz, burada da 5 mahallemiz var, 4 mahalleye su verdik, bir mahalle içinde su deposuna ki merkez mahallemiz, su deposuna ana hattan iletim hattından su vermeye inşallah yarın itibarıyla başlıyoruz." diye konuştu.

Tüm hasarları hızlı bir şekilde gidereceklerini belirten Bakan Kurum, "İnşallah Yeni Bozkurt'umuzu İhya edecek, inşa edecek adımları da hep birlikte atacağız ve bu işler programlamadan, başlamadan da inşallah vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Daha önceki depremlerde, sellerde, heyelanlarda olduğu gibi. Ben tekrar tüm Türkiye'mize ve illerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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