Bakan Kurum, KARDEMİR standını ziyaret etti

29.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:34

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Sabah gazetesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi"ne katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan tarafından çevre yatırımlarıyla ilgili bilgi verildi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışı öncesinde KARDEMİR standını ziyaret eden Bakan Kurum'a çevre yatırımlarıyla ilgili bilgilerin verildiği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Hüseyin Soykan, şirketin geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunduğu plan kapsamındaki tüm çevre yatırımlarının tamamlandığını ve mart ayından itibaren Bakanlığa online veri akışının gerçekleştiğini ifade etti.

Kaynak: AA