Bakan Kurum, Karabük'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Karabük Belediyesini ziyareti Bakan Kurum'un simit alması Bakan Kurum'un çocuklara hediye vermesi Kurum'un bir şarküterinden alışveriş yapması KARABÜK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük...