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Bakan Kurum, Karabük'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Karabük Belediyesini ziyareti Bakan Kurum'un simit alması Bakan Kurum'un çocuklara hediye vermesi Kurum'un bir şarküterinden alışveriş yapması KARABÜK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük...

KARABÜK (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Karabük Belediyesini ziyareti

Bakan Kurum'un simit alması

Bakan Kurum'un çocuklara hediye vermesi

Kurum'un bir şarküterinden alışveriş yapması

KARABÜK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Kurum, Karabük'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

Bakan Kurum, Karabük'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

Bakan Kurum, Karabük'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Karabük Belediyesini ziyareti Bakan Kurum'un simit alması Bakan Kurum'un çocuklara hediye vermesi Kurum'un bir şarküterinden alışveriş yapması KARABÜK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük...

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