Bakan Kurum, Karabük'te çeşitli ziyaretlerde bulundu
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Karabük Belediyesini ziyareti Bakan Kurum'un simit alması Bakan Kurum'un çocuklara hediye vermesi Kurum'un bir şarküterinden alışveriş yapması KARABÜK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük...
KARABÜK (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Karabük Belediyesini ziyareti
Bakan Kurum'un simit alması
Bakan Kurum'un çocuklara hediye vermesi
Kurum'un bir şarküterinden alışveriş yapması
KARABÜK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük Belediyesini ziyaret etti.