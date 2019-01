Bakan Kurum, kar yağışı altında vatandaşlarla sohbet etti

Esnaflar, kendilerini ziyaret eden Bakan Kurum'a pastırma ve çekme helva ikram etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bakanlığımız, Kastamonu'ya 4 milyar 650 milyon lira yatırım yaptı"

KASTAMONU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Nasrullah Meydanında kar yağışı altında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Kendilerini ziyaret eden Bakan Kurum'a, esnaf pastırma ve çekme helva ikram etti.

Çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Kastamonu'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yoğun kar yağışı altında Nasrullah Meydanında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Burada esnafların ikram ettiği pastırma ve çekme helvadan tadan Bakan Kurum, ardından Kastamonu Belediyesini ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyarette Belediye Başkanı Tahsin Babaş'tan yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında brifing aldı.

Bakan Kurum'un kültürel anlamda birçok projenin desteklenmesi konusunda yardımcı olacağını söyleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Kastamonu tarihi ve kültürel yönüyle önemli bir şehrimiz. Özellikle kültürel mirasın yoğun olduğu bir ilimiz. Sivil mimarinin yaklaşık bin 500'den fazla örneğini Kastamonu'da görme imkanımız var. Bu konuda da çok ciddi çalışmalar yapılması lazım. Özellikle Kastamonu'da ileriye yönelik ve vizyon projesi ne olmalıdır diye sorulduğunda, benim için kültürel mirasın korunmasıdır. Buradaki amacımızda kentteki turizm fonksiyonunu hızlandırmalı ve turizm üzerinden de halkımızın hem gelir etmesi hem de şehrimizin tanıtımının yapılması bizim için çok önemlidir. 2018 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu'yu lakıyla hem ulusal hem de dünya basının da tanıttığımıza inanıyorum. Bizimde yerel yönetimler olarak, genel yönetimlerle birleşerek bu konudaki çalışmalarımızı hızla devam ettirmemiz lazım. Sayın Bakanımızda bu konuda çok büyük destek verdiler" dedi.

Ziyaretin ardından Bakan Kurum'a, Belediye Başkanı Babaş Kastamonu'nun yöresel ürünlerinden oluşan hediye sepeti takdim etti.

Bakan Kurum, daha sonra AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette İl Başkanı Doğan Ünlü, Bakan Kurum'a hediye takdiminde bulundu. Ardından Bakan Kurum, toplantı salonunda partililerle bir araya geldi.

"Şehitler diyarı şehrimizde birçok projenin yapılması için karar aldı"

Kastamonu'nun ihtiyacı olan tüm projelere Bakanlık olarak arkasında olduklarını söyleyen Bakan Kurum, Kastamonu'nun, Osmanlı'nın milli mücadeledeki kadim şehri olduğunu belirterek, "Şeyh Şa'ban-ı Veli'nin manevi huzurunda hepinizi saygı ve minnetle selamlıyorum. Kastamonu'da olmaktan ve sizin güler yüzünüzü görmekten memnuniyet duyuyorum. Kastamonu demek diriliş şehri demek, Kastamonu demek Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda birçok şehitlerin verildiği, evliyaların olduğu şehir demek. Tarihine baktığımızda Şerife Bacıların, Halime Çavuşların, Necibe Ninelerin milli mücadeleye verdiği desteklerini görüyoruz. Mehmet Akif Ersoy, Nasurullah Cami'de Milli Mücadele döneminde tüm Türkiye'ye milli birlik ve beraberlik çağrısı yapmıştır. Şehitler diyarı şehrimizde birçok projeyi gördük ve karar aldık. AK Parti Kadın Kolları, bu mücadeleyi vermiş ecdadın torunlarıdır. Kadınlarımızdan Allah razı olsun. Aynı mücadeleyi veriyorlar. Kadınlarımızın güler yüzünü gördüğünde mutlu oluyor, Pazar günü mesaimizi yapıyoruz. Pazartesi ise Ankara'da aynı azim ve kararlılıkla, aynı şevkle işlerimizi yapacağız. Kar, kış demeden bu halkın, milletin rızası uğruna, dava için alın teri döküyorsunuz" diye konuştu.

"AK Parti Belediyeciliğini tüm ilçelere göstermeliyiz"

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine de değinen Bakan Kurum, AK Parti belediyeciliğinin tüm ilçelere gösterilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu seçimlerde de aynı ruh ve kararlılıkla AK Parti Belediyeciliğini tüm ilçelere göstermeliyiz. Bizlerin ve teşkilatların görevi kapı kapı dolaşarak sıkmadık el, fethetmedik gönül, dokunmadık kalp bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çerçevesince şehirlerimizi geziyoruz. Şehirlerimizin problemlerini sorunları istişare ediyoruz ve yapılması gerekenleri aynı masa etrafında bir an önce proje gerçekleştirip vatandaşın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatmak ve tüm geçmişte olduğu gibi bugünde milli ve yerli duruşu Kastamonu'nun tamamına yaymak suretiyle tüm belediyeleri almak istiyoruz. Tahsin Babaş başkanımız yeniden aday gösterildi. Başkanımızın hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu heyecanını kaybetmeden önümüzdeki 5 yıllık süreçte de Kastamonu halkı için, ecdadın bize bıraktığı değerleri ortaya çıkarmak ve vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmek için var gücüyle çalışacak. Bakanlık olarak Kastamonu'nun ihtiyacını olan her projenin arkasında olduğumuzu ve başkanımızın, teşkilatımızın yanındayız. Vatandaşlarımızı anlayacağız. AK Parti hareketi neyi amaçlıyor? AK Parti iktidarıyla biz ne yapmaya çalışıyoruz anlatacağız. Şehirlerimizin yapacağımız projeleri tek tek anlatmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Kastamonu'nun ihtiyacı olan her projenin arkasındayız"

Kastamonu'nun ihtiyacı olan her projenin arkasında olduklarını ifade eden Bakan Kurum, "Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla illerimize ziyarette bulunuyoruz. Bu kapsamda bizim için en anlamlı ziyaretler İl Başkanlıklarına oluyoruz. Biliyoruz ki bizi can kulağıyla dinleyen, bizimle aynı dertle dertlenen, aynı tasayı taşıyan kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. AK Parti davası uğruna gece gündüz demeden çalışan arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Buradan çok daha mutlu ayrılıyoruz. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Kastamonu'nun ihtiyacı olan her projenin arkasındayız. Öncelik sırasına göre bütün projeleri etaplar halinde yapacağız. Sizde bunları vatandaşlarımıza anlattın. 31 Mart seçimlerinde bütün belediyeleri almak suretiyle Kastamonu'yu çok daha iyi noktalara hep birlikte getirelim" dedi.

"Bakanlığımız, Kastamonu'ya 4 milyar 650 milyon lira yatırım yaptı"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bugüne kadar 4 milyar 650 milyon lira tutarında Kastamonu'da iş yaptığını vurgulayan Bakan Kurum, "Bu projelerin hepsi tamamlandı ve halkımızın hizmetine sunuldu. Bunun dışında bakanlığımızın 109 milyon lira devam eden yatırımları bulunuyor. Bu 109 milyon liralık yatırımlara bu toplantı çerçevesinde yenilerini ekledik. Bunlarda Kastamonu'ya hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Kastamonu'nun atıksı arıtma sorununun bulunduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, "Bu atıksu arıtma tesisinin de yaklaşık maliyeti 100 milyon lira tutarındadır. 175 bin kişiye hizmet verebilecek şekilde ihale sürecini de 2019 yılı içerisinde yapmış olacağız. Bunun dışında Kastamonu'da vahşi depolama var. Bu vahşi depolamayı biran önce bitirmek, çevreye ve doğaya daha saygılı bir şehir oluşturmak adına düzenli depolama tesisi projemiz bulunuyor. Bu projede yine İller Bankası ve Kastamonu Belediyesi işbirliğiyle yapılacak bir projedir. Bedeli de 72 milyon liradır. Bu projeye de inşallah bu yıl içerisinde başlayacağız ve çok yakın zamanda bitirdiğimiz zaman yaklaşık 370 bin kişiye hizmet verebilecek düzenli depolama tesisimiz bittiğinde üstünden elektrik enerjisi elde edeceğimiz, maliyetini de bu enerjiden karşılayabileceğimiz çok modern bir düzenleme tesisini de kavuşmuş olacak" diye konuştu.

Bakan Kurum'a ait uçak, hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı

AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde partililerle fotoğrafta çektiren Bakan Kurum, daha sonra Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürlüğüne ait dinlenme tesislerine geçti. Bakan Kurum'a ait uçak, hava yağışı muhalefeti ve yoğun sis nedeniyle Kastamonu Havalimanına iniş yapamadı. Bir süre Kastamonu semalarında geçen uçak, iniş yapamayınca geri gönderildi. Ardından Bakan Kurum'a ait makam aracı istendi. Bakan Kurum, makam aracı gelene kadar sosyal tesislerde bekledi. Makam aracının gelmesiyle birlikte Bakan Kurum, Ankara'ya dönüş yapabildi.

Kaynak: İHA