Bakan Kurum: Kanal İstanbul Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesi olacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'un Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesi olacağını söyleyerek, "Kanal İstanbul yüzde 52'si yeşil alandan oluşan, sosyal donatı alanları ve spor alanları açısından son derece zengin, Cumhuriyet tarihimizin en çevreci şehircilik ve en...

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Kanal İstanbul 'un Türkiye 'nin en çevreci şehircilik projesi olacağını söyleyerek, "Kanal İstanbul yüzde 52'si yeşil alandan oluşan, sosyal donatı alanları ve spor alanları açısından son derece zengin, Cumhuriyet tarihimizin en çevreci şehircilik ve en büyük kentsel dönüşüm projesi olacak" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği"nin, 21. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Sarıyer'de bulunan bir otelde düzenlenen kurul toplantısında konuşan Bakan Kurum, " 2050 yılında dünya nüfusunun üçte ikisinin şehirlerde yaşayacağı ön görülüyor. BM'nin raporlarına göre, dünya nüfusu son 60 yılda 4,5 milyar artarak yaklaşık 7,6 milyara ulaştı. Bu artışın devam ederek 2030 yılında 8,6 milyar, 2050 yılında ise 9,8 milyar olacağı tahmin ediliyor. Yine bu veriler ışığında Türkiye'nin nüfusunun da 2100 yılında 101 milyon olacağı öngörülüyor" dedi.

"420 BİN KONUTUN SATIŞI GERÇEKLEŞTİ"

Bakan Kurum, "Bizim ülkemiz sadece 2020 yılında 1 milyon 499 bin konutun satıldığı devasa bir piyasaya sahip. Bu ivme pandemiye rağmen devam ediyor. Dahası bu yılın ilk 5 ayında 420 bin konutun satışı gerçekleşti. Yine salgın koşullarına rağmen ülkemizde gayrimenkul satışına yabancıların ilgisi yüksek oldu. Sadece 2020 yılında yaklaşık değeri 24 milyar lira olan 48 bin 985 konut yabancılar tarafından satın alındı. Bu anlamda Türkiye, küresel piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmelere ve pandemiye rağmen yerli ve yabancı yatırımcıların güven duyduğu bir ülke olmuştur." dedi.

"ÜLKEMİZİN YÜZDE 66'SI DEPREM TEHLİKESİ ALTINDA"

Bakan Kurum şöyle devam etti: "Bakanlık olarak kadim şehircilik kültürümüzden aldığımız güçle, şehirlerimizin tarihi ve kültürel dokusuna sadık kalarak daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha sağlıklı şehirler kuruyoruz. Deprem ve iklim değişikliğine bağlı afet ve salgın hastalıklardan şehirlerimizin etkilenmemesi için tedbirler alıyor, şehirlerimizin altyapısını bunlara göre hazırlıyoruz. Merkezine çevre ve doğayı alan bir anlayışla yeni yaşam alanları oluşturuyor, konut çevresine serpiştirilmiş donatı anlayışı yerine, donatı ve yeşil alan merkezli bir konut ve yaşam anlayışını hakim kılmak için çaba gösteriyoruz. Bu çabalarımızın en somut göstergesi olan kentsel dönüşüm projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Çünkü cennet vatanımızın güzel coğrafyasının deprem gerçeği var. Maalesef ülkemizin yüzde 66'sı, nüfusumuzun yüzde 70'inin ve büyük sanayi tesislerinin yüzde 75'i deprem tehlikesi altında. Cumartesi günü 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem hepimize bir kez daha İstanbul'un deprem gerçeğini hatırlattı. Biz de bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında; İstanbul'dan başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarını 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' hedefiyle daha da hızlandırdık. Şu anda ülkemizde; 300 bini İstanbul'da olmak üzere acilen dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konutumuz var. Bu konutlarımızın dönüştürülmesi için, ülkemizi depreme hazır hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda ülke genelinde toplam yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. İstanbul'da, Elazığ'da ve İzmir'de cumhuriyet tarihinin en kapsamlı dönüşümünü gerçekleştiriyoruz"

"TÜRKİYE'NİN EN ÇEVRECİ ŞEHİRCİLİK PROJESİ OLACAK KANAL İSTANBUL"Bakan Kurum, "İstanbul'umuzda 39 ilçemizde; 68 riskli alanda, 35 bin binada, 126 bin konutun dönüşümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz cuma günü, 'Büyük İstanbul Dönüşümü'nün çok önemli bir ayağı olan Üsküdar'da yeni 5 bin konutluk dev bir dönüşüm başlattık. Büyük İstanbul dönüşümü için var gücümüzle çalışıyor, projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kararlılığı Kanal İstanbul projemizle de taçlandırıyoruz. İstanbul Boğazı'nı koruyacak; millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarıyla Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesi olacak Kanal İstanbul projesinde ilk kazmayı inşallah 26 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle milletimizle birlikte vuruyoruz. İnşallah Kanal İstanbul yüzde 52'si yeşil alandan oluşan, sosyal donatı alanları ve spor alanları açısından son derece zengin, Cumhuriyet tarihimizin en çevreci şehircilik ve en büyük kentsel dönüşüm projesi olacak. Tabi ülkemizi ileriye taşıyan, milletimizin hak ettiği her büyük projemizde olduğu gibi Kanal İstanbul'a da asılsız iddialarla saldıranları, korkutmaya çalışanları görüyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti köklü ve kadim bir devlettir. 2 bin yıllık devlet geleneğimiz bize şunu söyler; devlette devamlılık esastır" dedi.

"KANAL İSTANBUL'A DAİR TALİHSİZ AÇIKLAMALARI DUYUYORUZ"

Bakan Kurum, "Devlet geleneğimize ters bir şekilde yapılan bu açıklamalar hem milli iradeyi tanımadıklarını gösteriyor hem de uluslararası arenada ülkemizin itibarını zedeliyor, kendilerini de komik duruma düşürüyor. Kanal İstanbul'un ulaşım ve ekonomik anlamda ülkemize kattığı değerin farkında olmadıkları gibi, İstanbul'umuzu depreme hazırlama noktasında örnek bir yatırımı, dünyaya örnek bir projeyi ve ülkemizin en çevreci şehircilik projesini engelleme çabalarını da milletimiz çok iyi biliyor. Milletimizin iradesini yok sayan, yatırımcıları korkutarak yıldırmaya çalışan bu tehdit ve şantaj dilini şiddetle kınıyoruz. Bunlar bizim aşina olduğumuz sesler, alıştığımız sesler. Atalarımızın da dediği gibi, 'sesini değil sözünü yükselteceksin.' Yani işini, eserini yükselteceksin. Eser yapmaya devam edeceğiz. Milletin iradesine kastedenlerin tüm engelleme girişimlerine rağmen nasıl Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hayata geçirdiysek, Kanal İstanbul'u da aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

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- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz