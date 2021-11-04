Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul) Su testlerinden deprem öngörülerine kadar her türlü öngörü çalışıldı"

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinde ne su kaynakları, ne ekolojiye zarar verecek adımlara müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Su testlerinden deprem öngörülerine kadar her türlü öngörü çalışıldı. Marmara'yı öldürecek bir anlayış söz konusu değildir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tbmm Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonunda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Kurum, "Müsilajı topladık. Müsilaj problemi bitti demiyoruz. Oradaki oksijenin artmasıyla ilgili tedbir almamız gerekiyor. Seferberlik ruhuyla adımları attık. Hazirana göre daha iyiyiz ama bu iş bitti mi? Hayır" ifadelerini kullandı.

Çevre denetimlerine ilişkin olarak Kurum, "Gemilerden kaynaklı kirlilik v.s daha önce izlemiyor muydunuz diyorlar. 10 bin metreküptü, 5 bine düşürmüş olduk online izliyoruz. 445 atık su arıtma tesisi izlenecek şekilde sistem 2021'de hayata geçecek" şeklinde konuştu.

Atık su kaynaklı kirlilik nerede varsa tamamının izlenip takip edildiğini ifade eden Bakan Kurum, yapılan tespitler neticesinde bu yılın ilk 10 ayında 41 bin denetim yapıldığını açıkladı. Ergene'de çevre projesi yürüttüklerini belirten Kurum, "Oradaki renk ve tuz parametresiyle ilgili de konuşuyoruz. Ergene'de de 48 işletme faaliyetten men edildi. 25 milyon TL para cezası kesildi" diye konuştu.

Kanal İstanbul konusunda ise Bakan Kurum, "Yapılacak mı, yapılacak. Cumhurbaşkanı paylaştı, milletin de desteğini almak suretiyle dünyaya ilan edildi. Çevre Etki Değerlendirme Raporu 200 bilim insanıyla yapıldı. Bütün etkenler ÇED raporunda belirlenmiştir. Atılacak adımlar ÇED raporu doğrultusunda atılacak. Ne su kaynakları, ne ekolojiye zarar verecek adımlara müsaade etmeyiz, tedbirleri alırız. Fizibilite çalışmalarını Ulaştırma Bakanlığı ile koordine halinde yürütüyoruz. Adımları gerek şehircilik gerek planlamasını yapmak suretiyle rezerv alanlarla ilgili planlamayı yapıyoruz. Su testlerinden deprem öngörülerine kadar her türlü öngörü çalışıldı. Marmara'yı öldürecek bir anlayış söz konusu değildir" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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