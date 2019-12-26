: Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük

26.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:41

Kanal İstanbul Projesinin tanıtımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul'a ilişkin) ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük."

Kaynak: AA

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