Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük
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Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük

Kanal İstanbul Projesinin tanıtımı Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul'a ilişkin) ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük."

26.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:41
Bakan Kurum:

Kanal Projesinin tanıtımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul'a ilişkin) ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük
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