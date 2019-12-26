Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük
Kanal İstanbul Projesinin tanıtımı Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul'a ilişkin) ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük."
26.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:41
Kanal İstanbul Projesinin tanıtımı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul'a ilişkin) ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük."
Kaynak: AA