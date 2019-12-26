Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED raporunun çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için...
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Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED raporunun çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için...

Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED raporunun çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin alındığının İnceleme Değerlendirme Komisyonu üyelerince tespit edildiği ve ÇED raporuna son şeklinin verilmesine karar verildiği nihai karar tutanağıdır.

26.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:17
Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "(Kanal ) ÇED raporunun çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin alındığının İnceleme Değerlendirme Komisyonu üyelerince tespit edildiği ve ÇED raporuna son şeklinin verilmesine karar verildiği nihai karar tutanağıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu toplantıya katılmış ve herhangi bir şerh veya itiraz kaydı düşmeden görüş bildirmiştir. Büyükşehir Belediyesinin temsilcisi de ÇED raporunun altına imzasını atmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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