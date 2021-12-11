Bakan Kurum: Kanal İstanbul'a 'bürokrat direniyor' yalanını piyasaya sürdünüz

İSTANBUL (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul üzerinden bir tehdit dili kullanıldığını belirterek, "Bir bakıyorsunuz müteahhitler tehdit ediliyor, bir bakıyorsunuz devlet kurumları, kurumların başındaki yöneticiler tehdit ediliyor. Şimdi de Kanal İstanbul projesinde 'bürokrat direniyor' yalanını piyasaya sürdünüz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meclis Genel Kurulu'nda Bakanlığın 2022 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Marmara Denizi Eylem Planı'yla deniz yüzeyindeki müsilajın tamamen ortadan kaldırıldığını, kısa vadeli çözümleri hızlıca tamamladıklarını belirten Bakan Kurum, "Şimdi ise uzun vadeli, kalıcı çözümleri içeren Bütünleşik Stratejik Planımızı uyguluyoruz. Geçtiğimiz ay da Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Marmara Denizini 'Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi' ilan ederek ekolojik değeri, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları, kültürel değerleri ile Marmara'yı koruma altına aldık. İnşallah, hep birlikte attığımız adımlarla Marmara'yı kurtaracak gelecek nesillerimize en doğal, en berrak haliyle bırakacağız" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul üzerinden bir tehdit dili kullanıldığına şahit olunduklarını savunan Bakan Kurum, "Bir bakıyorsunuz müteahhitler tehdit ediliyor, bir bakıyorsunuz devlet kurumları, kurumların başındaki yöneticiler tehdit ediliyor. Vatandaşlarımız tehdit ediliyor. Bu tehdit dilini kullananlar şunu çok iyi bilmelidir ki bizim milletimiz hiçbir zaman tehditlere kulak asmamıştır, bundan sonra da asmayacaktır. Milletten özür dilemesini bilmeyenler, milletten helallik isteyemez. Bu millet size hakkını helal etmez. 'Büyük projelere imza atmıyor' diye iftira attığınız bürokratlar, mahkemelerle korkuttuğunuz memurlarımız, 'AK Parti'ye oy veren öğretmene, öğretmen demem' dediğiniz yavrularımız sizi affetmez, haklarını helal etmez. Biz sizin ajandanızı çok iyi biliyoruz. Şimdi de Kanal İstanbul projesinde 'bürokrat direniyor' yalanını piyasaya sürdünüz. Biz, diyoruz ki 'işte bahsettiğiniz bürokratlarımız buradalar.' Biz, bugüne kadar hiçbir tehdit karşısında susmadık, bundan sonra da susmayacağız. Nasıl ki dün Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprülerimizi, 1 milyonu aşan sosyal konutlarımızı, İstanbul Havalimanı'nı, Şehir Hastanelerimizi, millet bahçelerimizi yaptıysak Kanal İstanbul'u da Allah'ın izniyle yapacağız. Siz isteseniz de istemeseniz de yapacağız. Cumhuriyet tarihinin en muazzam projesi, İstanbul Boğazımızın özgürlük projesi olan Kanal İstanbul'u bu aziz millete, gelecek nesillerimize armağan edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Günümüzde en iyi #yatırım aracı sizce nedir? — Haberler (@Haberler) December 11, 2021

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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