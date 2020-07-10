Bakan Kurum, Kalecik ilçesinde incelemelerde bulundu
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Bakan Kurum, Kalecik ilçesinde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Kalecik ilçesinde incelemelerde bulundu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kalecik ilçesinde incelemelerde bulundu.

10.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:51

Bakan Kurum, Kalecik ilçesinde incelemelerde bulundu

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kalecik ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ankara'nın Kalecik ilçesini ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Belediye Başkanı Dr. Durhan Kalkan ile makamında bir araya geldi. Açık hava müzesinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kale dibinde 12 hektarlık alanda eski Ankara evlerinin yapılacağı 376 hak sahibinin olduğu alanda bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirileceğini söyledi.

"Vatandaşlarımızla yıl sonuna kadar görüşmeye başlayacağız"

Rezerv alanlarında rezerv konutlarının yapılacağını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Yerinde yapacağımız projeler zemin + 1 katlı Ankara evlerinden oluşacak. Ayriyeten rezerv alanlarında da rezerv konutları üreteceğiz. Bu rezerv konutlarında da vatandaşlarımız ister yerinde ister rezerv konutlarda oturmak kaydı ile bu dönüşüm projesini inşallah başlatmış olacağız. Vatandaşlarımız ile de yıl sonuna kadar görüşmeye başlayacağız. Bu projeyi gerçekleştirdiğimiz de bu doğal iklimlendirme ve Kalecik'te istihdamı ve turizmi aktaracak bu tarihi güzellikleri ortaya çıkaracak adımları da atmış olacağız."

"Örnek proje olacak"

Millet Bahçesi projesi kapsamında Kalecik Belediyesine yaklaşık 60 bin metre karelik alan tahsis edeceklerini dile getiren Kurum, "Buraya da hem hibe desteği hem teknik destek hem maddi destek vermek suretiyle Kaleciğimizde de mevcut parkımızı genişletecek Millet Bahçemizi inşa etmiş olacağız. Tarım köy uygulaması yapmak istiyoruz. Bir heyelan riski altında bulunan köyümüz var çalışmalarımızı başlattık. Acele mülkiyetindeki alanda Ankara'mızdaki Kalecik'li vatandaşlarımızı şehirden artık köye gelmeleri köylerinde akrabalarıyla dostlarıyla eşleriyle bir arada olmaları için Türkiye'nin her yerinde yapmış olduğumuz projelerin bir örneğini de Kaleciğimiz de yapacağız" diye konuştu.

"Organik tarımın yapılacağı evlerin inşasını yapacağız"

Kurum, "Bu çerçevede talep örgütlenmesiyle Belediyemiz toplu konut dairesi başkanlığımız eliyle bu talebi alacaklar. Gelmesi halinde de yaklaşık 700-800 metrekare arazimiz üzerinde evlerimizin olduğu bahçesinde kendi organik tarımını yapabileceği evlerimizin inşasını yapacağız. Yine Kalecik Belediyemize, belediye hizmetlerinde kullanmak üzere köylerimizin yollarını kış sürecinde açılmasını sağlamak üzere bir greyder desteği sağladık. Bu çerçevede vatandaşımıza daha iyi hizmet edecek adımları inşallah beraber hep birlikte atmış olacağız. Yatırımlarımız Ankara'mız ve Kalecik'imiz için hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, Kalecik ilçesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İHA

Manşet

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