Bakan Kurum, Kalecik ilçesinde incelemelerde bulundu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kalecik ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kalecik ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kalecik ilçesini ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Belediye Başkanı Durhan Kalkan ile makamında bir araya geldi. Ardından açık hava müzesinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kale dibinde eski Ankara evlerinin yapılacağı 376 hak sahibinin olduğu 12 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirileceğini söyledi. Rezerv alanlarında rezerv konutlarının yapılacağını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Yerinde yapacağımız projeler zemin artı bir katlı Ankara evlerinden oluşacak. Ayriyeten rezerv alanlarında da rezerv konutları üreteceğiz. Bu rezerv konutlarında da vatandaşlarımız ister yerinde ister rezerv konutlarda oturmak kaydı ile bu dönüşüm projesini inşallah başlatmış olacağız. Vatandaşlarımız ile de yıl sonuna kadar görüşmeye başlayacağız. Bu projeyi gerçekleştirdiğimizde bu doğal iklimlendirme ve Kalecik'te istihdamı ve turizmi artıracak, tarihi güzellikleri ortaya çıkaracak adımları da atmış olacağız."

"ÖRNEK PROJE OLACAK"

Millet Bahçesi projesi kapsamında Kalecik Belediyesine yaklaşık 60 bin metrekarelik alan tahsis edeceklerini dile getiren Kurum, "Buraya da hem hibe desteği hem teknik destek hem maddi destek vermek suretiyle Kaleciğimizde de mevcut parkımızı genişletecek Millet Bahçemizi inşa etmiş olacağız. Tarım köy uygulaması yapmak istiyoruz. Bir heyelan riski altında bulunan köyümüz var, çalışmalarımızı başlattık. Acele mülkiyetindeki alanda Ankaramızdaki Kalecikli vatandaşlarımızı şehirden artık köye gelmeleri, köylerinde akrabalarıyla, dostlarıyla, eşleriyle bir arada olmaları için Türkiye'nin her yerinde yapmış olduğumuz projelerin bir örneğini de Kaleciğimizde yapacağız" diye konuştu.

"ORGANİK TARIMIN YAPILACAĞI EVLERİN İNŞASINI YAPACAĞIZ"

Kurum, "Bu çerçevede talep örgütlenmesiyle belediyemiz, Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız eliyle bu talebi alacaklar. Gelmesi halinde de yaklaşık 700-800 metrekare arazimiz üzerinde bahçesinde kendi organik tarımını yapabileceği evlerimizin inşasını yapacağız. Yine Kalecik Belediyemize, belediye hizmetlerinde kullanmak üzere köylerimizin yollarını kış sürecinde açılmasını sağlamak üzere bir greyder desteği sağladık. Bu çerçevede vatandaşımıza daha iyi hizmet edecek adımları inşallah beraber hep birlikte atmış olacağız. Yatırımlarımız Ankaramız ve Kalecikimiz için hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

(Kadir Arslan - Hasan Ay/İHA)

Kaynak: İHA