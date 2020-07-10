Bakan Kurum: Kalecik'e eski Ankara evlerini yapacağız (3)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Danıştay'tan Ayasofya için 86 yıl sonra tarihi karar! Cami olarak kullanılabilecek

Bakan Kurum: Kalecik'e eski Ankara evlerini yapacağız (3)

'13 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale Belediye Başkanlığını da ziyaret etti.

Bakan Kurum: Kalecik'e eski Ankara evlerini yapacağız (3)
10.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:56

'13 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale Belediye Başkanlığını da ziyaret etti. Bakan Kurum, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, son 18 yılda Kırıkkale'de 13 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydetti. Bakan Kurum, Kırıkkale'de hem merkez hem de ilçelerin 50 yıllık içme suyu problemini çözmek adına Halifeli İçme Suyu Projesi'nin tamamlandığını belirterek, "Şehrimiz artık 50 yıllık su problemini halledecek ve daha nitelikli sağlıklı suya kavuşmuş olacak" dedi.

Kırıkkale'de dünyaya örnek olacak bir millet bahçesi projelendirdiklerini anlatan Bakan Kurum, şöyle konuştu: "530 bin metrekarelik alanda bu projeyi yapıyoruz. Bu yol güzergahından geçen 43 ilimize giden vatandaşlarımızın faydalanacağı bir bölgede millet bahçesini kazandırmış olacağız. Yaklaşık 50 milyon bedelli projemizin ihalesi yapıldı. 1 ay içerisinde inşaatlara başlamak ve önümüzdeki yıl da vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamında 81 ilimizde faaliyetler yürütüyoruz. Bu çerçevede şehrin içerisinde yer alan Ardiyeciler Sitesi var. 17 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu bu alanda riskli binalar da yer alıyor. Buraya ilişkin riskli alan teklifimizi Cumhurbaşkanlığımıza sunduk. Onayına müteakip 17 bin metrekarelik alanı Kırıkkale'ye yeşil alan olarak kazandırıyoruz."

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı Magazin
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı Sağlık
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle Ayasofya önünde 'Ya Allah Bismillah Allahu Ekber' sesleri yükseldi Güncel
Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle Ayasofya önünde "Ya Allah Bismillah Allahu Ekber" sesleri yükseldi
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik Spor
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı Magazin
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı Dünya
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünün açılmasının ardından siyasilerin ilk tepkileri
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünün açılmasının ardından siyasilerin ilk tepkileri
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Kiliseden camiye, camiden müzeye Ayasofya'nın tarihi
Kiliseden camiye, camiden müzeye Ayasofya'nın tarihi
Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cansız bedenleri kemiriyor
Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cansız bedenleri kemiriyor
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Tektaş yüzük takan Ezgi Mola'da kafa karıştıran evlilik çıkışı
Tektaş yüzük takan Ezgi Mola'da kafa karıştıran evlilik çıkışı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Halife Hafter Süleyman Soylu Erol Katırcıoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Ece Erken Mabel Matiz Demet Akalın
Spor Podolski Okan Buruk Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Bakan Temmuz Sakarya Danıştay
Şu an buradasınız: Bakan Kurum: Kalecik'e eski Ankara evlerini yapacağız (3) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 16:57:47. #1.15#
title